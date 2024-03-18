Общество 18.03.2024 в 09:00

Заявление на продление единого пособия

Когда подавать?
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Текст: Номер один
Заявление на продление единого пособия
Pixabay

Вопрос: «Когда подавать заявление на продление единого пособия?»

Елена Петровна

Отвечает Минтруд:

- Единое пособие на детей назначается на 12 месяцев. Чтобы не прерывать выплаты пособия, подать заявление на продление нужно:

В последний месяц периода, на который оно было назначено. Например, период выплат заканчивается в декабре 2023 года. В декабре можно и обратиться за продлением. В этом случае следующий период выплат начнётся в январе 2024 года.

В месяц, следующий за месяцем окончания выплат.Например, пособие назначено до декабря 2023 года включительно. Если обратиться за продлением в январе, то выплаты не прервутся, и новый срок назначения также начнется с января.

Важно: можно подать заявление спустя несколько месяцев с момента окончания выплат, но тогда пособие назначат с месяца подачи заявления.

Подать заявление можно:

- на портале Госуслуг;

- в клиентской службе СФР или в МФЦ.

 

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