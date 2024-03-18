Заявление на продление единого пособия
Вопрос: «Когда подавать заявление на продление единого пособия?»
Елена Петровна
Отвечает Минтруд:
- Единое пособие на детей назначается на 12 месяцев. Чтобы не прерывать выплаты пособия, подать заявление на продление нужно:
В последний месяц периода, на который оно было назначено. Например, период выплат заканчивается в декабре 2023 года. В декабре можно и обратиться за продлением. В этом случае следующий период выплат начнётся в январе 2024 года.
В месяц, следующий за месяцем окончания выплат.Например, пособие назначено до декабря 2023 года включительно. Если обратиться за продлением в январе, то выплаты не прервутся, и новый срок назначения также начнется с января.
Важно: можно подать заявление спустя несколько месяцев с момента окончания выплат, но тогда пособие назначат с месяца подачи заявления.
Подать заявление можно:
- на портале Госуслуг;
- в клиентской службе СФР или в МФЦ.