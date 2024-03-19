Общество 19.03.2024 в 09:00

Выплаты по уходу за ребенком-инвалидом

Сохранятся ли при выходе на работу?
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Текст: Номер один
Выплаты по уходу за ребенком-инвалидом
Pixabay

Вопрос: «Подскажите, пожалуйста, если я выйду на работу, сохранятся ли выплаты по уходу за ребенком с инвалидностью?»

Маргарита Л.

Отвечает Минтруд:

- Да, такая возможность появится с 1 января 2024 года. По новым правилам пособие сохранится для трудоустроенного родителя или опекуна, ухаживающего за ребёнком с инвалидностью или гражданином с инвалидностью I группы с детства.  

Родитель или опекун сможет работать неполный рабочий день, в том числе дистанционно или на дому. Режим неполного рабочего времени устанавливают по пожеланию работника, но с учётом условий производства у работодателя.   

Выплату продолжат получать неработающие или самозанятые родители.

Напомним, что лицу, осуществляющему уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом и лицом, достигшим возраста 80 лет, в страховой стаж засчитывается период ухода в размере 1,8 пенсионных коэффициентов за каждый год ухода. Это позволяет ухаживающему лицу формировать свои пенсионные права для получения страховой пенсии.

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