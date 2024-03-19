Выплаты по уходу за ребенком-инвалидом

Вопрос: «Подскажите, пожалуйста, если я выйду на работу, сохранятся ли выплаты по уходу за ребенком с инвалидностью?»

Маргарита Л.

Отвечает Минтруд:

- Да, такая возможность появится с 1 января 2024 года. По новым правилам пособие сохранится для трудоустроенного родителя или опекуна, ухаживающего за ребёнком с инвалидностью или гражданином с инвалидностью I группы с детства.

Родитель или опекун сможет работать неполный рабочий день, в том числе дистанционно или на дому. Режим неполного рабочего времени устанавливают по пожеланию работника, но с учётом условий производства у работодателя.

Выплату продолжат получать неработающие или самозанятые родители.

Напомним, что лицу, осуществляющему уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом и лицом, достигшим возраста 80 лет, в страховой стаж засчитывается период ухода в размере 1,8 пенсионных коэффициентов за каждый год ухода. Это позволяет ухаживающему лицу формировать свои пенсионные права для получения страховой пенсии.