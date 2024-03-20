Срок годности и гарантийный срок

Вопрос: «Чем отличается срок годности от гарантийного?»

Петр А.

Срок годности

По общему правилу, срок годности обязательно устанавливается в отношении продуктов питания, парфюмерно-косметических товаров, медикаментов, товаров бытовой химии и иных подобных товаров (работ).

Эти товары по истечении определенного времени могут представлять опасность для жизни и здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде, либо могут в процессе хранения или использования потерять свои потребительские свойства и стать непригодными для использования по назначению.

Гарантийный срок

В свою очередь, гарантийный срок представляет собой период, в течение которого в случае обнаружения в товаре недостатка изготовитель, продавец, уполномоченные организация или ИП, импортер обязаны удовлетворить требования потребителя.

А срок службы товара - период гарантированной производителем исправности и работоспособности товара. Эти сроки исчисляются со дня продажи товара.

Однако имеются особенности в отношении:

- Сезонных товаров - гарантийный срок и срок службы для них исчисляются с момента наступления соответствующего сезона, определенного субъектами РФ исходя из климатических условий.

- Товаров, продаваемых дистанционным способом, - гарантийный срок рассчитывается со дня доставки товара.

- Товаров, на которые вообще не установлен срок годности или гарантийный срок, - предъявить требования к изготовителю или продавцу покупатель может в течение двух лет со дня передачи ему товара (законом или договором могут быть определены и более длительные сроки).

- Непродовольственных товаров, которые доставляются в один день, а устанавливаются или подключаются в другой день, - гарантийный срок исчисляется со дня, когда у покупателя появилась возможность полноценно использовать товар (исключение составляют случаи, когда товар приобретен у одного продавца, а установку и сборку осуществляет другая организация, - для них предусмотрен отсчет срока со дня заключения договора купли-продажи).