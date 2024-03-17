Общество 17.03.2024 в 11:55
Улан-удэнцам предлагают выбрать территорию для благоустройства
Между собой конкурируют Александровский сад и Арбат, расположенные в центре города
Текст: Ольга Лазарева
Сегодня, 17 марта, жители Улан-Удэ могут выбрать общественную территорию, которую благоустроят в будущем году по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды".
Между собой конкурируют Александровский сад и Арбат, расположенные в центре города - по каждой территории есть два варианта благоустройства.
Можно проголосовать на своем избирательном участке с помощью волонтера или самостоятельно на сайте https://03.gorodsreda.ru/ с авторизацией через Госуслуги.
Отдать свой голос за ту или иную территорию могут горожане с 14 лет и старше.
Важно, что от активности голосования зависит и распределение федеральных субсидий.
Между собой конкурируют Александровский сад и Арбат, расположенные в центре города - по каждой территории есть два варианта благоустройства.
Можно проголосовать на своем избирательном участке с помощью волонтера или самостоятельно на сайте https://03.gorodsreda.ru/ с авторизацией через Госуслуги.
Отдать свой голос за ту или иную территорию могут горожане с 14 лет и старше.
Важно, что от активности голосования зависит и распределение федеральных субсидий.
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