Общество 17.03.2024 в 12:11

Бурятия стала самым креативным регионом первого дня голосования

Жители голосовали в костюмах исторических персонажей, в свадебных и национальных нарядах
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Текст: Ольга Лазарева
Бурятия стала самым креативным регионом первого дня голосования
Федеральные СМИ назвали самые креативные регионы первого дня голосования. Ими оказались Бурятия и Забайкалье. Жители двух регионов голосовали в костюмах исторических персонажей, символов своих районов, в свадебных и национальных нарядах. 

Излюбленным способом голосования для жителей республики стали конные скачки, они прошли во многих районах, в том числе и в селе Хурумша Иволгинского района. Так, на избирательный участок №260 прибыло 33 всадника.

«Мы, коневоды, конезаводчики, все дружно собрались, решили в национальном стиле принять участие в выборах, свою гражданскую позицию показать. Это возрождение традиций наших. Сейчас очень важно каждому участвовать в выборах. Каждый гражданин Российской Федерации должен участвовать, если он патриот. Чтобы наша страна в будущем процветала. Поэтому я всех призываю прийти и отдать свой долг, как говорится, свой голос. Свою гражданскую позицию показать» - поделился участник акции фермер Баир Намсараев. 
 
Фото: скриншот видео 
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