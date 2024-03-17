Бурятия стала самым креативным регионом первого дня голосования

Федеральные СМИ назвали самые креативные регионы первого дня голосования. Ими оказались Бурятия и Забайкалье. Жители двух регионов голосовали в костюмах исторических персонажей, символов своих районов, в свадебных и национальных нарядах.Излюбленным способом голосования для жителей республики стали конные скачки, они прошли во многих районах, в том числе и в селе Хурумша Иволгинского района. Так, на избирательный участок №260 прибыло 33 всадника.«Мы, коневоды, конезаводчики, все дружно собрались, решили в национальном стиле принять участие в выборах, свою гражданскую позицию показать. Это возрождение традиций наших. Сейчас очень важно каждому участвовать в выборах. Каждый гражданин Российской Федерации должен участвовать, если он патриот. Чтобы наша страна в будущем процветала. Поэтому я всех призываю прийти и отдать свой долг, как говорится, свой голос. Свою гражданскую позицию показать» - поделился участник акции фермер Баир Намсараев.Фото: скриншот видео