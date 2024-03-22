Общество 22.03.2024 в 09:00

Температурный режим на рабочем месте

Что нужно знать?
A- A+
Текст: Номер один
Температурный режим на рабочем месте
Номер один

Вопрос: «В нашем офисе очень холодно. Обогреватель, который установил работодатель, не помогает. Что делать?» 

Ольга И.

Согласно ст. 163 ТК РФ работодатель обязан обеспечивать комфортные условия для своих сотрудников.

В соответствии с Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2, допустимая температура на рабочем месте в холодное время года для сотрудников, выполняющих работу сидя, когда уровень физических нагрузок незначительный, составляет 22–24 градуса.

Максимальная температура в помещении не должна превышать 26 градусов, минимальная устанавливаться на отметке 19 градусов. Для тех работников, которые вынуждены выполнять тяжелый физический труд, постоянно перемещаться в течение трудового времени, переносить тяжести свыше 10 кг, согласно СанПиН температура на рабочем месте должна быть минимально 13 градусов, максимально 22 градуса. Чтобы обеспечить оптимальную температуру, работодатель должен установить отопительные и вентиляционные системы.

Если температура в помещении не соответствует вышеуказанным требованиям, вы вправе обратиться с жалобой в трудовую инспекцию своего региона либо же в региональное управление Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства проведут проверку, и, если они установят, что нарушения были, в отношении работодателя может быть применено сразу несколько мер административной ответственности. Его могут наказать как за нарушение положений об охране труда, так и за несоблюдение установленных правил и гигиенических нормативов.

Теги
справбюро

Все новости

В Бурятии зафиксировали землетрясение
22.03.2024 в 09:23
В Улан-Удэ снова произошел трагический пожар
22.03.2024 в 09:04
Температурный режим на рабочем месте
22.03.2024 в 09:00
Жителям Улан-Удэ массово отказывают в льготной ипотеке
22.03.2024 в 06:00
Улан-удэнцы жалуются на «лунный ландшафт» в центре города
21.03.2024 в 18:26
В Улан-Удэ пройдет турнир по мини-футболу «Памяти воинов-афганцев»
21.03.2024 в 18:09
Тункинский нацпарк готовится к пожароопасному сезону
21.03.2024 в 17:49
В Бурятии благоустроят популярные у туристов места
21.03.2024 в 17:48
Девятимиллионный гость выставки «Россия» на ВДНХ выиграл путевку на Байкал
21.03.2024 в 16:46
В Улан-Удэ исчезла «Крона»
21.03.2024 в 16:41
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 марта

Читайте также
Жителям Улан-Удэ массово отказывают в льготной ипотеке
Для многих горожан это становится шоком
22.03.2024 в 06:00
Улан-удэнцы жалуются на «лунный ландшафт» в центре города
На дороге по ул. Ленина водители не могут разъехаться и портят свои автомобили
21.03.2024 в 18:26
Тункинский нацпарк готовится к пожароопасному сезону
Сотрудники проходят обучение, закупается инвентарь, расчищаются противопожарные полосы
21.03.2024 в 17:49
Девятимиллионный гость выставки «Россия» на ВДНХ выиграл путевку на Байкал
Им оказался маленький мальчик, теперь он поедет на Байкал всей семьей
21.03.2024 в 16:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru