Температурный режим на рабочем месте

Вопрос: «В нашем офисе очень холодно. Обогреватель, который установил работодатель, не помогает. Что делать?»

Ольга И.

Согласно ст. 163 ТК РФ работодатель обязан обеспечивать комфортные условия для своих сотрудников.

В соответствии с Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2, допустимая температура на рабочем месте в холодное время года для сотрудников, выполняющих работу сидя, когда уровень физических нагрузок незначительный, составляет 22–24 градуса.

Максимальная температура в помещении не должна превышать 26 градусов, минимальная устанавливаться на отметке 19 градусов. Для тех работников, которые вынуждены выполнять тяжелый физический труд, постоянно перемещаться в течение трудового времени, переносить тяжести свыше 10 кг, согласно СанПиН температура на рабочем месте должна быть минимально 13 градусов, максимально 22 градуса. Чтобы обеспечить оптимальную температуру, работодатель должен установить отопительные и вентиляционные системы.

Если температура в помещении не соответствует вышеуказанным требованиям, вы вправе обратиться с жалобой в трудовую инспекцию своего региона либо же в региональное управление Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства проведут проверку, и, если они установят, что нарушения были, в отношении работодателя может быть применено сразу несколько мер административной ответственности. Его могут наказать как за нарушение положений об охране труда, так и за несоблюдение установленных правил и гигиенических нормативов.