Общество 17.03.2024 в 12:22

В Бурятии проходит последний день голосования

По данным республиканского избиркома явка 17 марта на 10:00  составила 61,03%
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии проходит последний день голосования
Председатель Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова прокомментировала начало третьего дня голосования на выборах президента РФ:

- Ночь сегодня прошла спокойно. Нарушений не было зафиксировано. Все участки с утра открылись вовремя. Все также наши общественные наблюдатели приступили к работе. Работает горячая линия, поступают звонки те же, что и были в прошлые дни голосования - где и как проголосовать; что делать, если не прикреплен к участку. Все вопросы тут же оперативно решаются  на наших избирательных участках. Как только открылись избирательные участки, активности не наблюдалось, но буквально через полчаса на участки стали приходить люди большими семьями. Сегодня выходной день,  у всех праздничное настроение. Конечно, все  жители республики Бурятии придут и отдадут свой голос за будущее нашей страны! Ждем Вас!

Сегодня Анатолий Михаханов принял участие в выборах Президента России. А мэр города Игорь Шутенков проверил, как идет работа на нескольких избирательных участках.

- Друзья, сегодня последний день голосования! От нашего с вами выбора зависит будущее нашей страны, наших детей и внуков! Избирательные участки сегодня работают до 20:00. Приходите и проголосуйте. Я с утра побывал на нескольких участках, работа проходит в штатном режиме, избирательные комиссии работают очень быстро и оперативно. Все на выборы! – призвал мэр.

По данным избиркома Бурятии явка 17 марта на 10:00  составила 61,03%.
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