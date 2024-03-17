Общество 17.03.2024 в 12:41

В соцсетях Бурятии опубликовали послание для вора

Кража денег из кассы была снята на видеокамеру магазина
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Текст: Ольга Лазарева
В соцсетях Бурятии опубликовали послание для вора
В паблике «Аноним 03» опубликовали необычный пост. Вора попросили вернуть украденное «по-хорошему». 

«Важное сообщение для тебя! Стань героем, а не вором! Мы заметили, как ты взял деньги из кассы магазина. Понимаешь ли ты, что такой поступок не только незаконный, но и морально неправильный? Ты можешь изменить свою судьбу и стать настоящим героем, вернув деньги обратно. P.S. Если это ваш знакомый/друг/родственник, не упустите возможность помочь ему», - сообщается в анонимном посте с приложением фотографии жулика. Правда, его лицо авторы поста пока предпочли скрыть смайликом. 

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Фото: Аноним 03

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