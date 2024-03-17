Общество 17.03.2024 в 12:54

Прокуратура Мухоршибирского района приняла участие в сельском сходе

С жителями обсудили вопросы, связанные с медицинским обслуживанием населения, работой школ, безопасностью дорожного движения
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Текст: Ольга Лазарева
Прокуратура Мухоршибирского района приняла участие в сельском сходе
Прокурор Мухоршибирского района принял участие в сельском сходе жителей п. Саган-Нур, с.Никольск и у. Кусоты. На сходе подведены итоги работы за прошлый год. С жителями обсудили актуальные вопросы, связанные с медицинским обслуживанием населения, деятельностью школ, безопасностью дорожного движения. 

Прокурор акцентировал внимание на необходимость соблюдения правил пожарной безопасности при посещении лесов, правил ветеринарной безопасности, недопустимость рубки лесов.
 
Отдельно обсудили вопросы профилактикипреступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Представитель надзорного ведомства призвал граждан проявлять бдительность, рассказал основные схемы, используемые мошенниками, способы противодействия им.

Фото: прокуратура Бурятии
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