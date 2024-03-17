Прокуратура Мухоршибирского района приняла участие в сельском сходе

Прокурор Мухоршибирского района принял участие в сельском сходе жителей п. Саган-Нур, с.Никольск и у. Кусоты. На сходе подведены итоги работы за прошлый год. С жителями обсудили актуальные вопросы, связанные с медицинским обслуживанием населения, деятельностью школ, безопасностью дорожного движения.Прокурор акцентировал внимание на необходимость соблюдения правил пожарной безопасности при посещении лесов, правил ветеринарной безопасности, недопустимость рубки лесов.Отдельно обсудили вопросы профилактикипреступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Представитель надзорного ведомства призвал граждан проявлять бдительность, рассказал основные схемы, используемые мошенниками, способы противодействия им.Фото: прокуратура Бурятии