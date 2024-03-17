Более тысячи улан-удэнцев стали победителями викторины “Время России”

Итоги викторины “Время России” среди улан-удэнцев будут подведены уже сегодня вечером, 17 марта. У жителей столицы есть последний шанс выиграть бытовую технику, туристическую путёвку и другие полезные сертификаты в торговые сети города.

Для того, чтобы стать участником викторины, необходимо в день голосования на своём УИКе передать купон участника волонтёру викторины. Победители будут объявлены вечером, после 21:00 в прямом эфире.

За трансляцией можно следить на сайте викторины времяроссии03.рф и на официальной странице в сети Вконтакте.

- Всего за два дня розыгрыша обладателями призов стали порядка тысячи человек, среди которых 30 туристических путёвок, 49 сертификатов на технику, 765 сертификатов на сумму до 5 тыс. рублей, а также смартофоны, ноутбуки, холодильники, стиральные машины, роботы-пылесосы, велосипеды и другие ценные призы, - сообщают организаторы викторины.

К примеру, вчера одна из жительниц Улан-Удэ выиграла суперсовременный фен с большим количеством насадок. А один пожилой дедушка выиграл ноутбук, который он тут же подарил своему маленькому внуку.

Центр выдачи призов находится по адресу: ул. Ленина, 49а, 1 этаж, 4 кабинет. Режим работы: с 18 марта по 18 апреля, понедельник - пятница, 10:00 - 18:00. При себе нужно иметь: паспорт, ИНН, СНИЛС и вторую часть купона.