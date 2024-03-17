Общество 17.03.2024 в 14:33

Более тысячи улан-удэнцев стали победителями викторины “Время России”

Сегодня вечером объявят оставшихся победителей
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Более тысячи улан-удэнцев стали победителями викторины “Время России”

Итоги викторины “Время России” среди улан-удэнцев будут подведены уже сегодня вечером, 17 марта. У жителей столицы есть последний шанс выиграть бытовую технику, туристическую путёвку  и другие полезные сертификаты в торговые сети города.

Для того, чтобы стать участником викторины, необходимо в день голосования на своём УИКе передать купон участника волонтёру викторины. Победители будут объявлены вечером, после 21:00 в прямом эфире.

За трансляцией можно следить на сайте викторины времяроссии03.рф и на официальной странице в сети Вконтакте.

- Всего за два дня розыгрыша обладателями призов стали порядка тысячи человек, среди которых 30 туристических путёвок, 49 сертификатов на технику, 765 сертификатов на сумму до 5 тыс. рублей, а также смартофоны, ноутбуки, холодильники, стиральные машины, роботы-пылесосы, велосипеды и другие ценные призы, - сообщают организаторы викторины.

К примеру, вчера одна из жительниц Улан-Удэ выиграла суперсовременный фен с большим количеством насадок. А один пожилой дедушка  выиграл ноутбук, который он тут же подарил своему маленькому внуку.

Центр выдачи призов находится по адресу: ул. Ленина, 49а, 1 этаж, 4 кабинет. Режим работы: с 18 марта по 18 апреля, понедельник - пятница, 10:00 - 18:00. При себе нужно иметь: паспорт, ИНН, СНИЛС и вторую часть купона.


Теги
выборы викторина призы

Все новости

Более тысячи улан-удэнцев стали победителями викторины “Время России”
17.03.2024 в 14:33
В Бурятии сельчанин вломился в чужой дом и обокрал его
17.03.2024 в 14:00
Прокуратура Мухоршибирского района приняла участие в сельском сходе
17.03.2024 в 12:54
В соцсетях Бурятии опубликовали послание для вора
17.03.2024 в 12:41
В Бурятии проходит последний день голосования
17.03.2024 в 12:22
Жители Бурятии продолжают идти голосовать
17.03.2024 в 12:15
Бурятия стала самым креативным регионом первого дня голосования
17.03.2024 в 12:11
В Улан-Удэ на пожаре погиб мужчина
17.03.2024 в 12:02
Улан-удэнцам предлагают выбрать территорию для благоустройства
17.03.2024 в 11:55
В Бурятии завершился скандал вокруг колледжа
17.03.2024 в 08:00
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 марта

Читайте также
Прокуратура Мухоршибирского района приняла участие в сельском сходе
С жителями обсудили вопросы, связанные с медицинским обслуживанием населения, работой школ, безопасностью дорожного движения
17.03.2024 в 12:54
В соцсетях Бурятии опубликовали послание для вора
Кража денег из кассы была снята на видеокамеру магазина
17.03.2024 в 12:41
В Бурятии проходит последний день голосования
По данным республиканского избиркома явка 17 марта на 10:00  составила 61,03%
17.03.2024 в 12:22
Бурятия стала самым креативным регионом первого дня голосования
Жители голосовали в костюмах исторических персонажей, в свадебных и национальных нарядах
17.03.2024 в 12:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru