Экстремалы из Москвы проголосовали на Байкале

Интересным событием на выборах поделилась председатель Общественной палаты РБ Татьяна Думнова. Группа экстремалов из Москвы в составе 15 человек отправилась с Ольхона до Горячинска пешком.

- Сегодня туристы из Москвы пересекли озеро Байкал с иркутской стороны. Они вошли в село Горячинск, которое находится на побережье Байкала, и проголосовали на выборах Президента РФ. Они продолжают сейчас свой путь дальше. И это очень важно, потому что где бы не находились наши граждане, они могут отдать свой голос, - рассказала Татьяна Думнова.





Один из участников экспедиции рассказал о своих впечатлениях: “Мы шли от Ольхона до Горячинска. Настроение отличное! Пешую экспедицию по Байкалу завершили, отдохнули и на выборы успели!”





Также Татьяна Думнова рассказывая о ходе голосования, отметила, что “жители Бурятии, где проживает более 100 национальностей, с большим одушевлением шли на выборы. Все шли на выборы семьями, коллективами, в праздничных национальных костюмах. Люди хотели показать: “Мы вместе, мы хотим сохранить нашу страну”. У нас голосовали от бабушки, которой 102 года до молодых избирателей”.

В ходе трёх дней голосования на избирательных участках по всей республике проходили концерты, викторины, игры. На некоторых участках избиратели даже играли в национальную бурятскую игру “Шаагай наадан” (игра в кости).

- В Центр общественного наблюдения все три дня приходило очень много гостей - школьники, студенты, артисты, общественные деятели, представители региональных отделений политических партий, национально-культурных центров и многие другие. Все могли увидеть, что выборы проходят прозрачно, - добавила Татьяна Думнова.

Сегодня в Бурятии третий день голосования совпал с Масленицей, что также добавило праздничного настроения в последний день выборов.