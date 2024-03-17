Общество 17.03.2024 в 17:27

Экстремалы из Москвы проголосовали на Байкале

Туристы пересекли озеро Байкал, чтобы проголосовать в пос. Горячинск
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Экстремалы из Москвы проголосовали на Байкале

Интересным событием  на выборах  поделилась  председатель Общественной палаты РБ Татьяна Думнова. Группа экстремалов из Москвы в составе 15 человек отправилась с Ольхона до Горячинска пешком.

-  Сегодня туристы из Москвы пересекли озеро Байкал с  иркутской стороны. Они вошли в село Горячинск, которое находится на побережье Байкала, и проголосовали на выборах Президента РФ. Они продолжают сейчас свой путь дальше. И это очень важно, потому что где бы не находились наши граждане, они могут отдать свой голос, - рассказала Татьяна Думнова.

ff123256-13be-4a2c-b178-c83f106e5529.png

Один из участников экспедиции рассказал о своих впечатлениях: “Мы шли от Ольхона до Горячинска. Настроение отличное! Пешую экспедицию по Байкалу завершили, отдохнули и на выборы успели!”

374c8457-d604-488a-92da-7b1e105aee60.jpg

Также Татьяна Думнова рассказывая о ходе голосования, отметила, что “жители Бурятии, где проживает более 100 национальностей, с большим одушевлением  шли на выборы. Все шли на выборы семьями, коллективами, в праздничных национальных костюмах. Люди хотели показать: “Мы вместе, мы хотим сохранить нашу страну”. У нас голосовали от бабушки, которой 102 года до молодых избирателей”.

В ходе трёх дней голосования на избирательных участках по всей республике проходили концерты, викторины, игры. На некоторых участках избиратели даже играли в национальную бурятскую игру “Шаагай наадан” (игра в кости).

- В Центр общественного наблюдения все три дня приходило очень много гостей - школьники, студенты, артисты, общественные деятели, представители региональных отделений политических партий, национально-культурных центров и многие другие. Все могли увидеть, что выборы проходят прозрачно, - добавила Татьяна Думнова.

Сегодня в Бурятии третий день голосования совпал с  Масленицей, что также добавило праздничного настроения в последний день выборов.

Теги
выборы Байкал экстрим

Все новости

Экстремалы из Москвы проголосовали на Байкале
17.03.2024 в 17:27
Самая пожилая жительница Бурятии сделала свой выбор
17.03.2024 в 15:55
Более тысячи улан-удэнцев стали победителями викторины “Время России”
17.03.2024 в 14:33
В Бурятии сельчанин вломился в чужой дом и обокрал его
17.03.2024 в 14:00
Прокуратура Мухоршибирского района приняла участие в сельском сходе
17.03.2024 в 12:54
В соцсетях Бурятии опубликовали послание для вора
17.03.2024 в 12:41
В Бурятии проходит последний день голосования
17.03.2024 в 12:22
Жители Бурятии продолжают идти голосовать
17.03.2024 в 12:15
Бурятия стала самым креативным регионом первого дня голосования
17.03.2024 в 12:11
В Улан-Удэ на пожаре погиб мужчина
17.03.2024 в 12:02
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 марта

Читайте также
Самая пожилая жительница Бурятии сделала свой выбор

В этом году ей исполнится 103 года

17.03.2024 в 15:55
Более тысячи улан-удэнцев стали победителями викторины “Время России”
Сегодня вечером объявят оставшихся победителей
17.03.2024 в 14:33
Прокуратура Мухоршибирского района приняла участие в сельском сходе
С жителями обсудили вопросы, связанные с медицинским обслуживанием населения, работой школ, безопасностью дорожного движения
17.03.2024 в 12:54
В соцсетях Бурятии опубликовали послание для вора
Кража денег из кассы была снята на видеокамеру магазина
17.03.2024 в 12:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru