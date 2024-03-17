Cамая пожилая жительница Бурятии сделала свой выбор

Сегодня на выездном голосовании наблюдатели 839 избирательного участка познакомились с замечательной женщиной Жарниковой Лидией Ивановной, которой уже 102 года.

- Несмотря на свой почтенный возраст, Лидия Ивановна сама изъявила желание проголосовать и сделала это с уверенностью и радостью. Это самый возрастной избиратель из проголосовавших на сегодня в Бурятии! Желаем ей бодрости духа и здоровья!!! -, рассказывают наблюдатели.

Жарникова Лидия Ивановна родилась 04 июня 1921 года, ей в этом году исполняется 103 года. Она всю свою жизнь отдала детям, проработав учителем начальных классов 40 лет в школе села Кудара-Сомон Кяхтинского района. Является ветераном тыла, ветераном труда, отличником просвещения. Награждена Орденом Трудового Красного знамени.

Как пояснила ее дочь Людмила Яковлевна: “Мама не в первый раз участвует в выборах. В прошлые выборы осенью и сегодня мы воспользовались услугой для избирателя “Голосование на дому”. К нам домой приезжают сотрудники избиркома Бурятии и привозят бюллетень. Очень здорово, что так можно легко проголосовать!”.

Сейчас Лидия Ивановна проживает в г. Улан-Удэ.

Напомним, сегодня последний, третий день выборов Президента России. В 20.00 избирательные участки закроются.





Фото: Медиацентр "Выборы Президента"