В Улан-Удэ из-за снега усилили подсыпку дорог

В столице Бурятии с четырех утра водители пескоразбрасывающих машин подсыпают опасные участки дорог. Сейчас на линии работают 12 пескоразбрасывателей. В зависимости от дорожной ситуации к подсыпке будут привлекать больше водителей, сообщили в Комбинате по благоустройству.

Трактора-щетки подметают проезжие части. Уборщики территорий вручную очищают и подсыпают пешеходные переходы, тротуары, лестницы и остановки от выпавшего снега.

Снег сегодня пошел около 3:30. Мы вчера подготовили необходимую технику, поэтому оперативно приступили к уборке снега и подсыпке опасных участков, чтобы с утра горожане безопасно и комфортно добрались до работы,



- сказал директор Комбината по благоустройству Игорь Мункуев.



Заявку на подсыпку улиц и уборку снега можно оставить по телефонам круглосуточной диспетчерской службы Комбината: 379-646; 380-838.





Фото: администрация города