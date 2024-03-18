Общество 18.03.2024 в 09:52

В Улан-Удэ из-за снега усилили подсыпку дорог

Песок по трассам начали разбрасывать в четыре утра
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ из-за снега усилили подсыпку дорог

В столице Бурятии с четырех утра водители пескоразбрасывающих машин подсыпают опасные участки дорог. Сейчас на линии работают 12 пескоразбрасывателей. В зависимости от дорожной ситуации к подсыпке будут привлекать больше водителей, сообщили в Комбинате по благоустройству.

Трактора-щетки подметают проезжие части. Уборщики территорий вручную очищают и подсыпают пешеходные переходы, тротуары, лестницы и остановки от выпавшего снега.

Снег сегодня пошел около 3:30. Мы вчера подготовили необходимую технику, поэтому оперативно приступили к уборке снега и подсыпке опасных участков, чтобы с утра горожане безопасно и комфортно добрались до работы,

- сказал директор Комбината по благоустройству Игорь Мункуев.

Заявку на подсыпку улиц и уборку снега можно оставить по телефонам круглосуточной диспетчерской службы Комбината: 379-646; 380-838.



Фото: администрация города

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