В Улан-Удэ из-за снега усилили подсыпку дорог
В столице Бурятии с четырех утра водители пескоразбрасывающих машин подсыпают опасные участки дорог. Сейчас на линии работают 12 пескоразбрасывателей. В зависимости от дорожной ситуации к подсыпке будут привлекать больше водителей, сообщили в Комбинате по благоустройству.
Трактора-щетки подметают проезжие части. Уборщики территорий вручную очищают и подсыпают пешеходные переходы, тротуары, лестницы и остановки от выпавшего снега.
Заявку на подсыпку улиц и уборку снега можно оставить по телефонам круглосуточной диспетчерской службы Комбината: 379-646; 380-838.
Снег сегодня пошел около 3:30. Мы вчера подготовили необходимую технику, поэтому оперативно приступили к уборке снега и подсыпке опасных участков, чтобы с утра горожане безопасно и комфортно добрались до работы,
- сказал директор Комбината по благоустройству Игорь Мункуев.
Фото: администрация города