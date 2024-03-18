Общество 18.03.2024 в 09:54

Власти Монголии поблагодарили Бурятию за помощь скотоводам

Первая партия гуманитарной помощи из республики ушла в соседнюю страну
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Власти Монголии поблагодарили Бурятию за помощь скотоводам
17 марта на территории международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) Кяхта Бурятия передала Монголии первую партию гуманитарной помощи. Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, животноводам соседней страны переданы девять большегрузов с 240 тоннами зерна. Всего в Монголию направят 8,5 тысяч тонн зерна: 6,5 тысяч тонн пшеницы и 2 тысячи тонн овса.

– Россия и Монголия – дружественные страны. Мы всегда приходим друг другу на помощь. Когда-то Советский Союз пришёл на помощь Монголии в боях на Халхин-Голе, во время Великой Отечественной войны Монголия пришла на помощь Советскому Союзу. В ковид был случай, когда мальчик из Монголии на свои деньги купил маски и отправил в Бурятию. Мы по-настоящему близкие народы. Сегодня, когда в Монголии сложная ситуация, мы не можем стоять в стороне, и по поручению правительства России сегодня из Бурятии идёт отгрузка зерна для поддержания скота. Отгрузим 8,5 тысяч тонн зерна – почти 425 двадцатитонников. Это всё, что есть в Бурятии, – сказал глава республики Алексей Цыденов.


Правительство России поручило таможенной службе в упрощенном порядке и без взимания пошлин оформлять гуманитарные грузы через госграницу.

– Правительство Российской Федерации вместе со своей командой под руководством Алексея Самбуевича оказывает гуманитарную помощь, чтобы скотоводы Монголии преодолели тяжёлое время. В России говорят: друг познаётся в беде, а в Монголии есть такая пословица: быстро поможет друг. Спасибо! Сельское хозяйство является одной из главных отраслей экономики Монголии. В 2023 году поголовье скота составляло 64,9 млн, на данный момент более 6,7 млн голов уже погибли. Из 21 аймака Монголии 15 аймаков, в том числе больше 200 сумонов, находятся в сложной ситуации. Мы готовы быстро принять вашу помощь, – отметил вице-премьер Монголии Сайнбуян Амарсайхан.


Напомним, в прошлом году Бурятия собрала рекордный урожай зерновых – 140,6 тысяч тонн, что на 20 процентов превысило сбор 2022 года. Зернофураж из Бурятии поставят хозяйства Тарбагатайского, Мухоршибирского, Кяхтинского и Бичурского районов.

– Надеемся, это поможет поддержать поголовье скота монгольских животноводов до того, как появится новая трава, новые корма. Мы понимаем, что каждый день дорог, поэтому в ближайшую неделю намерены всё отгрузить, – подчеркнул Алексей Цыденов.

На встрече в Кяхте монгольская и российская стороны договорились о деталях скорейшей доставки зерна. Главное управление чрезвычайных ситуаций Монголии и губернаторы аймаков подключились к решению транспортных вопросов.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Теги
Монголия помощь 74

Все новости

Браконьера из Краснодара задержали в Бурятии
18.03.2024 в 10:51
Жителей Бурятии просят не ходить по тонкому льду
18.03.2024 в 10:37
Владимир Путин победил в Бурятии с разгромным результатом
18.03.2024 в 10:25
В пригороде Улан-Удэ аварийно отключили электричество
18.03.2024 в 10:16
Власти Монголии поблагодарили Бурятию за помощь скотоводам
18.03.2024 в 09:54
В Улан-Удэ из-за снега усилили подсыпку дорог
18.03.2024 в 09:52
В России стали известны предварительные итоги голосования
18.03.2024 в 09:35
Житель Бурятии из-за пьяной езды лишился свободы и трицикла
18.03.2024 в 09:28
Житель Улан-Удэ украл у друзей телефоны, а у бывшей жены - ноутбук
18.03.2024 в 09:23
Заявление на продление единого пособия
18.03.2024 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 марта

Читайте также
Жителей Бурятии просят не ходить по тонкому льду
Сейчас рыбалка и другие активности на реках чреваты трагедиями
18.03.2024 в 10:37
В пригороде Улан-Удэ аварийно отключили электричество
Без света осталась часть домов в Сотниково
18.03.2024 в 10:16
В Улан-Удэ из-за снега усилили подсыпку дорог
Песок по трассам начали разбрасывать в четыре утра
18.03.2024 в 09:52
Заявление на продление единого пособия
Когда подавать?
18.03.2024 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru