В пригороде Улан-Удэ аварийно отключили электричество

Сегодня в Иволгинском районе, в селе Сотниково часть домов осталась без электроэнергии. Причина – ремонтные работы, сообщили в местной группе «Иволга-инфо 24/7» со ссылкой на Россети Сибирь.

Ориентировочно, электричество должны вернуть к 17:00.





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