Общество 18.03.2024 в 10:37

Жителей Бурятии просят не ходить по тонкому льду

Сейчас рыбалка и другие активности на реках чреваты трагедиями
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Текст: Евгения Гармаева
Жителей Бурятии просят не ходить по тонкому льду

Жителей республики предупреждают о том, что в весенний период лёд начинает таять и становится непрочным.

Как отмечают в республиканском агентстве ГО и ЧС, скреплённый ночным холодом, лед ещё способен выдерживать небольшую нагрузку. Но днём он быстро нагревается, и от просачивающейся талой воды «тело» льда становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину. Весенний ледяной покров на реках нельзя использовать для катания и переходов, так как лёд очень тонкий, непрочный и не выдерживает тяжести человека. Во льду образуются воздушные поры, которые при движении трудно заметить.

 Перед вскрытием рек, озер, водоемов лед слабеет, становится рыхлым, опасным для перехода. Особую внимательность необходимо проявлять при выходе на лед в местах зимнего лова рыбы. Выходить на необследованный лед опасно, при необходимости перехода нужно пользоваться палкой, проверяя прочность льда. Особенно осторожно нужно спускаться с берега - лед может неплотно соединяться с сушей, возможны трещины, подо льдом может быть воздух. Также лед непрочен около стока вод, в местах произрастания растительности, под сугробами.

«Не допускайте детей к реке без надзора, особенно во время ледохода, предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Расскажите детям о правилах поведения в период паводка, запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество. Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. Разъясните детям меры предосторожности в период ледохода и весеннего паводка. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью», - добавляют в агентстве ГО и ЧС.

Кроме того, если вы попали в беду или стали свидетелем несчастного случая,  сообщите об этом по телефону «112».


Фото: Номер один

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лед река МЧС

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