Общество 18.03.2024 в 11:14
Жителям Бурятии помогут справиться с некачественными чат-ботами
Этой теме посвятят нынешний Всемирный день защиты прав потребителей
Текст: Петр Санжиев
Всемирный день защиты прав потребителей в России отмечается с 1994 года. Каждый год тема дня меняется и в 2024 году она очень необычная - искусственный интеллект и права потребителей. Как отмечают в Управлении Роспотребнадзора, в Бурятии искусственный интеллект так или иначе задействован в обслуживании потребителей. С 11 марта в республиканском управлении открыта тематическая «горячая линия». На постоянной основе работает и общественная приемная.
В стране уже идут жалобы, например, на чат-боты. Потребители недовольны качеством услуг, которые оказывают эти виртуальные собеседники.
«Многие компании переходят на работу с чат-ботами, потому что это удобно, оперативно и в какой-то степени дешевле. Но не всегда чат-бот может предоставить информацию, необходимую потребителю - тому приходится потом выходить на связь с сотрудниками компании. То есть возникают вопросы», - говорит Роман Булдаев, начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Если в республике тоже есть недовольные качеством работы чат-ботов, обращайтесь в Роспотребнадзор и вам помогут.
Фото: «Номер один»
В стране уже идут жалобы, например, на чат-боты. Потребители недовольны качеством услуг, которые оказывают эти виртуальные собеседники.
«Многие компании переходят на работу с чат-ботами, потому что это удобно, оперативно и в какой-то степени дешевле. Но не всегда чат-бот может предоставить информацию, необходимую потребителю - тому приходится потом выходить на связь с сотрудниками компании. То есть возникают вопросы», - говорит Роман Булдаев, начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Если в республике тоже есть недовольные качеством работы чат-ботов, обращайтесь в Роспотребнадзор и вам помогут.
Фото: «Номер один»
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