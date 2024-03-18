Жителям Бурятии помогут справиться с некачественными чат-ботами

Всемирный день защиты прав потребителей в России отмечается с 1994 года. Каждый год тема дня меняется и в 2024 году она очень необычная - искусственный интеллект и права потребителей. Как отмечают в Управлении Роспотребнадзора, в Бурятии искусственный интеллект так или иначе задействован в обслуживании потребителей. С 11 марта в республиканском управлении открыта тематическая «горячая линия». На постоянной основе работает и общественная приемная.В стране уже идут жалобы, например, на чат-боты. Потребители недовольны качеством услуг, которые оказывают эти виртуальные собеседники.«Многие компании переходят на работу с чат-ботами, потому что это удобно, оперативно и в какой-то степени дешевле. Но не всегда чат-бот может предоставить информацию, необходимую потребителю - тому приходится потом выходить на связь с сотрудниками компании. То есть возникают вопросы», - говорит Роман Булдаев, начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Бурятии.Если в республике тоже есть недовольные качеством работы чат-ботов, обращайтесь в Роспотребнадзор и вам помогут.Фото: «Номер один»