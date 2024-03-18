Лесники Бурятии учатся управлять беспилотниками
49 сотрудников Республиканского агентства лесного хозяйства проходят обучение в центре «Воин». Они учатся управлять БПЛА.
Управление квадрокоптерами и дальнейшая расшифровка (сведение) снимков позволит работникам РАЛХ быстро и точно разведать местность. Например, беспилотники помогут определить площадь пожара, сделать грамотную расстановку личного состава для оперативной ликвидации возгораний. В 2024 году в рамках федеральной программы для агентства лесного хозяйства Бурятии будет закуплено 27 БПЛА.
По окончании обучения каждый участник пройдет квалификационный экзамен, успешная сдача которого, будет подтверждена соответствующим сертификатом.
Современный мир предоставляет все новые возможности для развития. С каждым годом любая отрасль претерпевает различные технологические улучшения, лесная – не исключение. Сегодня, новые знания получают наши работники со всей Бурятии, здесь собрались лесники более чем из 20-ти районов республики. База, которую они получат, станет мощным инструментом, как в пожаротушении, так и в надзорной деятельности. В этом году выделены средства на приобретение 27 аппаратов, для работы в лесном массиве республике,
- пояснил руководитель агентства Сергей Борошноев.
Фото: РАЛХ