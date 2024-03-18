Лесники Бурятии учатся управлять беспилотниками

49 сотрудников Республиканского агентства лесного хозяйства проходят обучение в центре «Воин». Они учатся управлять БПЛА.

Управление квадрокоптерами и дальнейшая расшифровка (сведение) снимков позволит работникам РАЛХ быстро и точно разведать местность. Например, беспилотники помогут определить площадь пожара, сделать грамотную расстановку личного состава для оперативной ликвидации возгораний. В 2024 году в рамках федеральной программы для агентства лесного хозяйства Бурятии будет закуплено 27 БПЛА.

Современный мир предоставляет все новые возможности для развития. С каждым годом любая отрасль претерпевает различные технологические улучшения, лесная – не исключение. Сегодня, новые знания получают наши работники со всей Бурятии, здесь собрались лесники более чем из 20-ти районов республики. База, которую они получат, станет мощным инструментом, как в пожаротушении, так и в надзорной деятельности. В этом году выделены средства на приобретение 27 аппаратов, для работы в лесном массиве республике,



- пояснил руководитель агентства Сергей Борошноев.



По окончании обучения каждый участник пройдет квалификационный экзамен, успешная сдача которого, будет подтверждена соответствующим сертификатом.