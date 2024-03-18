В Бурятии объявили о начале конкурса «Семья года – 2024»

В Бурятии стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Семья года – 2024». Конкурс проводится в рамках объявленного в стране Года семьи в 2024 году. Он призван повысить престиж семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.- В республике региональный отборочный тур проводится в два этапа: муниципальный стартовал с 18 марта и продлится по 15 апреля 2024 года, а финальный этап (на республиканском уровне) – с 16 апреля по 30 апреля 2024 года по пяти номинациям: «Многодетная семья»; «Молодая семья»; «Сельская семья»; «Золотая семья России»; «Семья – хранитель традиций», - пояснила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.- Во втором этапе будут определены победители регионального этапа Всероссийского конкурса. За эти годы конкурс стал по-настоящему масштабным, ярким общественным событием, охватившим большое число семей-участников на муниципальном, региональном и федеральном уровнях, - добавила Татьяна Быкова.

Ежегодное участие в конкурсе принимают разные семьи из Бурятии.

С писок семей-победителей из Бурятии в разные годы:

- Жамбалдоржиевы (Хоринский район) в номинации «Сельская семья» (2016 г.);

- Дамбаевы (Иволгинский район) в номинации «Семья – хранитель традиций»(2017 г.);

- Власовы (Железнодорожный район г. Улан-Удэ) в номинации «Молодая семья» (2018 г.);

- Хазагаевы (Закаменский район) в номинации «Сельская семья» (2019 г.);

- Баторовы (Селенгинский район) в номинации «Многодетная семья» (2020 г.);

- Лисины (г. Северобайкальск) в номинации «Молодая семья» (2021 г.);

- Марзаевы (Окинский район) в номинации «Многодетная семья» (2022 г.);

- Дымбрыловых (Закаменский район) в номинации «Сельская семья» (2023 г.).



Все семьи-победители включены в Почетные книги «Семья года», которые были изданы Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Более подробную информацию об участии в конкурсе можно получить по телефону 21-30-77, отдел по работе с семьей и детьми РГУ «Центр социальной поддержки населения.

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Фото: "Номер один"



