Общество 18.03.2024 в 11:56

В Бурятии объявили о начале конкурса «Семья года – 2024»

В нем принимают участие семьи с детьми
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии объявили о начале конкурса «Семья года – 2024»
В Бурятии стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Семья года – 2024». Конкурс проводится в рамках объявленного в стране Года семьи в 2024 году. Он призван повысить престиж семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.

 - В республике региональный отборочный тур проводится в два этапа: муниципальный стартовал с 18 марта и продлится по 15 апреля 2024 года, а финальный этап (на республиканском уровне) – с 16 апреля по 30 апреля 2024 года по пяти номинациям: «Многодетная семья»; «Молодая семья»; «Сельская семья»; «Золотая семья России»; «Семья – хранитель традиций», - пояснила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

 - Во втором этапе будут определены победители регионального этапа Всероссийского конкурса. За эти годы конкурс стал по-настоящему масштабным, ярким общественным событием, охватившим большое число семей-участников на муниципальном, региональном и федеральном уровнях, - добавила Татьяна Быкова.

Ежегодное участие в конкурсе принимают разные семьи из Бурятии.

Список семей-победителей из Бурятии в разные годы:

- Жамбалдоржиевы (Хоринский район) в номинации «Сельская семья» (2016 г.);
- Дамбаевы (Иволгинский район) в номинации «Семья – хранитель традиций»(2017 г.);
- Власовы (Железнодорожный район г. Улан-Удэ) в номинации «Молодая семья» (2018 г.);
- Хазагаевы (Закаменский район) в номинации «Сельская семья» (2019 г.);
- Баторовы (Селенгинский район) в номинации «Многодетная семья» (2020 г.);
- Лисины (г. Северобайкальск) в номинации «Молодая семья» (2021 г.);
- Марзаевы (Окинский район) в номинации «Многодетная семья» (2022 г.);
- Дымбрыловых (Закаменский район) в номинации «Сельская семья» (2023 г.).

Все семьи-победители включены в Почетные книги «Семья года», которые были изданы Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Более подробную информацию об участии в конкурсе можно получить по телефону 21-30-77, отдел по работе с семьей и детьми РГУ «Центр социальной поддержки населения.

Возрастное ограничение: 0+


Фото: "Номер один"

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семья года минсоцзащиты бурятии

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