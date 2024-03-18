В Бурятии на два дня потеплеет, а затем снова похолодает

Бурятский гидрометцентр озвучил прогноз погоды на предстоящую неделю. По данным синоптиков, завтра, 19 марта в республике сохранится неустойчивая погода, местами пройдет снег. Ожидается переменный ветер 5-10, местами до 14 м/с. Преобладающая температура ночью составит -10,-16, по северу до -20 градусов и ниже. Днем будет +3,+8 градусов.20-21 марта (среда-четверг) в Бурятии прогнозируется теплая без осадков погода. В дневные часы воздух прогреется до +4,+10 градусов.В пятницу, 22 марта, смещение активного атмосферного фронта вызовет резкое ухудшение погоды, снег различной интенсивности. Ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, поземок, метели, накаты, заносы. Температура воздуха опуститься на 8 и более градусов, в дневные часы - до отрицательных значений.Фото: «Номер один»