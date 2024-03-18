Общество 18.03.2024 в 12:47

Более 36 тысяч жителей Бурятии получают бесплатные лекарства, турпутевки в санатории и билеты

Так предоставляются социальные услуги в натуральном виде
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Текст: Служба информации "Номер один"
Более 36 тысяч жителей Бурятии получают бесплатные лекарства, турпутевки в санатории и билеты
Более 36 тысяч жителей Бурятии получают бесплатные лекарства, медицинские изделия, продукты лечебного питания, турпутевки в санатории. Также им обеспечивается бесплатный проезд до места лечения. Все это им предоставляется в рамках набора социальных услуг (НСУ). Сумма набора с 1 февраля этого года составляет 1 578, 50 рублей.

Получать социальные услуги можно в натуральном или в денежном выражении. Если необходимо, то способ получения услуг можно изменить. Для этого до 1 октября этого года федеральным льготникам нужно подать заявление через портал Госуслуг. После этого способ получения набора изменится, но на следующий год.

Всего в Бурятии на сегодня проживает почти 97 тысяч федеральных льготников, которые имеют право на НСУ. 36 342 из них частично или полностью получают набор соцуслуг в натуральном виде.

- Обращаю внимание, что федеральным льготникам НСУ предоставляется автоматически после назначения ежемесячной денежной выплаты. По умолчанию набор устанавливается в натуральном виде. Если гражданин хочет получать его в денежном выражении, то необходимо подать заявление. Отмечу, что тем, кто не собирается менять способ получения НСУ, обращаться с заявлением не нужно, рассказал управляющий отделением СФР по Республике Бурятия Климентий Шомоев

К федеральным льготникам, которым назначается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), относятся: граждане с инвалидностью; участники Великой Отечественной войны; члены семей погибших (умерших) военнослужащих; ветераны боевых действий; граждане, пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф; жители блокадного Ленинграда; несовершеннолетние узники фашистских лагерей.

Узнать о льготах можно по телефону единого контакт-центра Социального фонда Бурятии: 8-800-100-00-01.


Фото: "Номер один"

 

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