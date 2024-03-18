В Бурятии наступает сезон активности клещей

Республика Бурятия входит в регион с высокой инфицированностью клещей, собранных в природе. Ежегодно в республике регистрируют случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Так, в 2023 году зарегистрировали 3704 случаев укуса клещами, из них 29 случаев заражения клещевым энцефалитом. Из общего числа укусов 1004 случаев среди детей до 17 лет.



Наиболее высокая обращаемость регистрируется в Джидинском, Закаменском, Кабанском, Курумканском, Мухоршибирском, Тункинском районах республики и в г. Улан-Удэ.

Как напоминают в минздраве Бурятии, клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.



Заражение энцефалитом происходит с апреля по сентябрь с наибольшей активностью клещей в апреле – июле, в зависимости от погодных условий. К заражению клещевым энцефалитом восприимчивы все люди, независимо от возраста и пола. Наибольшему риску подвергаются лица, находящиеся в весенне-летний период в пригородных лесах, лесопарках, окрестностях индивидуальных садово-огородных участках, примыкающих к лесным массивам.



«Одним из эффективных способов защиты от заболевания клещевым вирусным энцефалитом является вакцинация. Для формирования иммунитета против клещевого вирусного энцефалита вакцинацию необходимо проводить до начала эпидемического сезона. Прививка против клещевого энцефалита дает 99%-ную защиту. Для создания надежной защиты необходимо ввести 2 дозы вакцины. Защитный уровень антител достигается через 14 дней после второй дозы вакцины. Поэтому вакцинацию нужно закончить не позднее, чем за 2 недели до выезда в опасный район. Первую ревакцинацию проводят через год, а последующие – каждые 3 года»,



- сообщили в минздраве республики.



Вакцинацию против клещевого вирусного энцефалита можно получить в медицинских организациях по месту прикрепления.Фото: pixabay.com