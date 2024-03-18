Житель Бурятии взыскал компенсацию за смерть брата

Судебные приставы Бурятии помогли жителю Кабанского района взыскать компенсацию морального вреда за смерть брата. Мужчина, работавший электромонтером, погиб, сорвавшись с электроопоры.Суд, изучив материалы дела, иск удовлетворил частично, постановив взыскать с работодателя в пользу родственника погибшего компенсацию морального вреда в размере 290 тысяч рублей.«Исполнительный документ о взыскании денежных средств с ответчика поступил в Кабанское районное отделение судебных приставов. После уведомления руководства организации о правовых последствиях неисполнения решения суд предприятие-должник выплатило всю сумму компенсации. На сегодняшний день исполнительное производство окончено», - сообщили в УФССП Бурятии.Фото: «Номер один»