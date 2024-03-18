Общество 18.03.2024 в 13:42

Житель Бурятии взыскал компенсацию за смерть брата

Мужчина, работавший монтером, сорвался с электроопоры и погиб
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии взыскал компенсацию за смерть брата
Судебные приставы Бурятии помогли жителю Кабанского района взыскать компенсацию морального вреда за смерть брата. Мужчина, работавший электромонтером, погиб, сорвавшись с электроопоры.

Суд, изучив материалы дела, иск удовлетворил частично, постановив взыскать с работодателя в пользу родственника погибшего компенсацию морального вреда в размере 290 тысяч рублей.

«Исполнительный документ о взыскании денежных средств с ответчика поступил в Кабанское районное отделение судебных приставов. После уведомления руководства организации о правовых последствиях неисполнения решения суд предприятие-должник выплатило всю сумму компенсации. На сегодняшний день исполнительное производство окончено», - сообщили в УФССП Бурятии.

Фото: «Номер один»
Теги
компенсация несчастный случай

Все новости

Жителям Бурятии с ограниченными возможностями здоровья найдут работу
18.03.2024 в 13:46
Житель Бурятии взыскал компенсацию за смерть брата
18.03.2024 в 13:42
В Бурятии наступает сезон активности клещей
18.03.2024 в 13:34
Национальной библиотеке Бурятии вручили в дар книги из Монголии
18.03.2024 в 13:13
В Бурятии неизвестный выстрелил в припаркованный автомобиль
18.03.2024 в 12:56
Житель Бурятии продал собаку односельчанину, а затем обокрал его
18.03.2024 в 12:55
Более 36 тысяч жителей Бурятии получают бесплатные лекарства, турпутевки в санатории и билеты
18.03.2024 в 12:47
В Забайкальском крае поезд врезался в легковой автомобиль
18.03.2024 в 12:26
Алексей Цыденов: спасибо всем, кто участвовал в выборах!
18.03.2024 в 12:21
В Бурятии на два дня потеплеет, а затем снова похолодает
18.03.2024 в 12:01
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 марта

Читайте также
Жителям Бурятии с ограниченными возможностями здоровья найдут работу
Для них зарезервировано более двух тысяч рабочих мест
18.03.2024 в 13:46
В Бурятии наступает сезон активности клещей
За прошлый год 29 жителей заразились клещевым вирусным энцефалитом
18.03.2024 в 13:34
Более 36 тысяч жителей Бурятии получают бесплатные лекарства, турпутевки в санатории и билеты
Так предоставляются социальные услуги в натуральном виде
18.03.2024 в 12:47
В Бурятии на два дня потеплеет, а затем снова похолодает
К концу недели опять ожидается ухудшение погоды
18.03.2024 в 12:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru