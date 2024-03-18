Жителям Бурятии с ограниченными возможностями здоровья найдут работу

Жители Бурятии с ограниченными возможностями здоровья смогут трудоустроиться в 745 организаций республики. Для них минсоцзащиты Бурятии определило 2397 квотных рабочих места в этом году.

- В прошлом году в 720 организаций было трудоустроено 1884 человека с инвалидностью, это почти 86 % от установленных квот. Квота в 2023 году составляла – 2193 места, - поделились цифрами в ведомстве.

Размер квоты для приема на работу работников с инвалидностью устанавливается региональным законодательством с учетом ситуации на рынке труда, исходя из среднесписочной численности работников за предыдущий квартал:

- если численность работников более 100 человек – от 2 до 4 процентов от среднесписочной численности работников;

- если численность работников от 35 до 100 человек – не более 3 процентов.

В среднесписочную численность работников не включаются работники, условия труда которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным и (или) опасным. Работодатель в ряде случаев может быть освобожден от выполнения квоты.

В минсоцзащиты Бурятии напомнили, что с 1 марта 2022 года квота считается выполненной только после фактического трудоустройства гражданина.Фото: "Номер один"