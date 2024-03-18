Общество 18.03.2024 в 14:52

31 год исполнился со дня образования ОМОН «Кречет»

Отряд милиции особого назначения был создан в 1993 году
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
31 год исполнился со дня образования ОМОН «Кречет»

Сегодня, 18 марта, сотрудники ОМОНа Бурятии отмечают день создания отряда милиции особого назначения. Он был образован 18 марта 1993 года. В этом году отряду, выполняющему специальные задачи на страже общественной безопасности, исполнился 31 год.

Основными задачами спецподразделения является борьба с вооруженными преступниками и преступными группировками, участие в обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности при проведении различных культурно-массовых, общественных и спортивных мероприятий в регионе. Особую роль в отряде играют сотрудники инженерно-технического подразделения.

За многолетнюю историю отряда сотрудники Бурятского ОМОНа несли боевую службу на Северном Кавказе, принимая участие в борьбе с незаконными вооруженными формированиями. Сейчас часть бойцов принимает участие в специальной военной операции.

Начальник территориального Управления Росгвардии полковник полиции Сергей Гатилов поздравил командование, личный состав и ветеранов сил специального назначения, поблагодарив за достойную службу и профессионализм. Отличившимся бойцам спецподразделения, в том числе и в ходе СВО, были вручены государственные и ведомственные награды, грамоты и благодарности.

В прошлом году сотрудники спецподразделения ОМОН «Кречет» территориального управления Росгвардии порядка 300 раз привлекались к проведению специальных операций, в результате которых задержаны более 60 подозреваемых в совершении преступлений, из незаконного оборота изъято денежных средств, драгоценных металлов, биологических ресурсов и других материальных ценностей на сумму более 20 миллионов рублей, более 750 литров алкогольной продукции, 5 единиц автомототранспорта. В ходе пресечения незаконного игорного бизнеса изъято 48 игровых автоматов.

 

Фото: Управление Росгвардии по Республике Бурятия

Все новости

В Улан-Удэ обрушилась часть стены многоквартирного дома
18.03.2024 в 14:59
В Бурятии начала гореть трава
18.03.2024 в 14:58
31 год исполнился со дня образования ОМОН «Кречет»
18.03.2024 в 14:52
В Бурятии водитель легковушки спровоцировал ДТП с двумя фурами
18.03.2024 в 14:32
Жителям Бурятии с ограниченными возможностями здоровья найдут работу
18.03.2024 в 13:46
Житель Бурятии взыскал компенсацию за смерть брата
18.03.2024 в 13:42
В Бурятии наступает сезон активности клещей
18.03.2024 в 13:34
Национальной библиотеке Бурятии вручили в дар книги из Монголии
18.03.2024 в 13:13
В Бурятии неизвестный выстрелил в припаркованный автомобиль
18.03.2024 в 12:56
Житель Бурятии продал собаку односельчанину, а затем обокрал его
18.03.2024 в 12:55
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 марта

Читайте также
Жителям Бурятии с ограниченными возможностями здоровья найдут работу
Для них зарезервировано более двух тысяч рабочих мест
18.03.2024 в 13:46
Житель Бурятии взыскал компенсацию за смерть брата
Мужчина, работавший монтером, сорвался с электроопоры и погиб
18.03.2024 в 13:42
В Бурятии наступает сезон активности клещей
За прошлый год 29 жителей заразились клещевым вирусным энцефалитом
18.03.2024 в 13:34
Более 36 тысяч жителей Бурятии получают бесплатные лекарства, турпутевки в санатории и билеты
Так предоставляются социальные услуги в натуральном виде
18.03.2024 в 12:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru