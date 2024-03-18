31 год исполнился со дня образования ОМОН «Кречет»

Сегодня, 18 марта, сотрудники ОМОНа Бурятии отмечают день создания отряда милиции особого назначения. Он был образован 18 марта 1993 года. В этом году отряду, выполняющему специальные задачи на страже общественной безопасности, исполнился 31 год.

Основными задачами спецподразделения является борьба с вооруженными преступниками и преступными группировками, участие в обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности при проведении различных культурно-массовых, общественных и спортивных мероприятий в регионе. Особую роль в отряде играют сотрудники инженерно-технического подразделения.

За многолетнюю историю отряда сотрудники Бурятского ОМОНа несли боевую службу на Северном Кавказе, принимая участие в борьбе с незаконными вооруженными формированиями. Сейчас часть бойцов принимает участие в специальной военной операции.

Начальник территориального Управления Росгвардии полковник полиции Сергей Гатилов поздравил командование, личный состав и ветеранов сил специального назначения, поблагодарив за достойную службу и профессионализм. Отличившимся бойцам спецподразделения, в том числе и в ходе СВО, были вручены государственные и ведомственные награды, грамоты и благодарности.

В прошлом году сотрудники спецподразделения ОМОН «Кречет» территориального управления Росгвардии порядка 300 раз привлекались к проведению специальных операций, в результате которых задержаны более 60 подозреваемых в совершении преступлений, из незаконного оборота изъято денежных средств, драгоценных металлов, биологических ресурсов и других материальных ценностей на сумму более 20 миллионов рублей, более 750 литров алкогольной продукции, 5 единиц автомототранспорта. В ходе пресечения незаконного игорного бизнеса изъято 48 игровых автоматов.



Фото: Управление Росгвардии по Республике Бурятия