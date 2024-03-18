Общество 18.03.2024 в 16:29

В Улан-Удэ закрыли ледовую переправу в микрорайон Мостовой

Пользоваться ею стало опасно
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ закрыли ледовую переправу в микрорайон Мостовой

18 марта закрыли зимнюю переправу до микрорайона Мостовой. Как сообщал «Номер один», после закрытия переправы жители микрорайона будут ездить через поселок Турунтаево.

Сегодня бригада Комбината по благоустройству вместе со спасателями городской поисково-спасательной службы провели грейдирование дороги, перекрыли подъездные пути, а также установили дорожные знаки и указатели для обеспечения безопасного дорожного движения.

Автомобилистов убедительно просят не пробовать пересекать переправу, так как с таянием льда двигаться по ней стало опасно.


Фото: администрация города

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переправы лед Мостовой

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с 13 по 19 марта

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