Общество 18.03.2024 в 16:36

В Улан-Удэ школьники скоро отправятся на весенние каникулы

Они начнутся 23 марта
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ школьники скоро отправятся на весенние каникулы
Весенние каникулы в школах Улан-Удэ начнутся 23 марта и закончатся 31 марта. Как сообщили в Комитете по образованию, последняя в этом учебном году четвертая четверть начнется в понедельник, 1 апреля.


Фото: Номер один
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