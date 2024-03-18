Молодежь Бурятии посоревнуется на чемпионате «Профессионалы»

С 20 по 29 марта 2024 года в Республике Бурятия пройдет региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" – 2024 (возрастное ограничение 12+). Чемпионат проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет (кадры для экономического роста)» национального проекта «Образование».



- Чемпионат призван создать условия и систему мотивации, способствующих повышению значимости и престижа рабочих профессий, профессиональному росту молодежи, а также содействие оперативному и эффективному кадровому обеспечению различных отраслей экономики, - объяснили в Байкальском колледже туризма и сервиса, где будет проходить чемпионат.

В ходе чемпионата будут работать конкурсные площадки по 35 компетенциям для студентов СУЗОв и по 8 компетенциям для школьников на базе 20 образовательных организаций г. Улан-Удэ, г. Гусиноозерск, пгт. Селенгинск, пгт. Новоильинск. Запланирована деловая программа, профориентационная работа для школьников республики, работа по трудоустройству молодежи.

В соревнованиях примут участие 263 конкурсанта (212 студентов профессиональных образовательных организаций, 51 школьник) и 410 экспертов, в том числе, представители реального сектора экономики республики.

Также Байкальский колледж туризма и сервиса станет площадкой проведения чемпионата по шести компетенциям сферы туризма.

Возрастное ограничение 12+