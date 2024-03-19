Общество 19.03.2024 в 09:32

В Бурятии осужденных женщин научили печь блины в колонии

Мастер-класс прошел в честь Масленицы
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии осужденных женщин научили печь блины в колонии

В Исправительной колонии №7 УФСИН России по Бурятии для осужденных провели мастер-класс по приготовлению блинов на праздник Масленицаэ

На базе профессионального училища № 259 начальник отряда провел лекцию об истории возникновения праздника, его традициях и приметах. После лекции для женщин провели мастер-класс по приготовлению блинов, пирогов и вареников с картофелем. По итогам был накрыт большой стол со всевозможными угощениями для последующего чаепития.

Также мероприятия, посвященные масленичной неделе, прошли в Исправительной колонии №1 и Лечебном исправительном учреждении №5, где осужденные прослушали лекции о празднике, а после проверили свои знания в викторинах.


Фото: УФСИН РФ по РБ

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