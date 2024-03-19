Общество 19.03.2024 в 09:32
В Бурятии осужденных женщин научили печь блины в колонии
Мастер-класс прошел в честь Масленицы
Текст: Евгения Гармаева
В Исправительной колонии №7 УФСИН России по Бурятии для осужденных провели мастер-класс по приготовлению блинов на праздник Масленицаэ
На базе профессионального училища № 259 начальник отряда провел лекцию об истории возникновения праздника, его традициях и приметах. После лекции для женщин провели мастер-класс по приготовлению блинов, пирогов и вареников с картофелем. По итогам был накрыт большой стол со всевозможными угощениями для последующего чаепития.
Также мероприятия, посвященные масленичной неделе, прошли в Исправительной колонии №1 и Лечебном исправительном учреждении №5, где осужденные прослушали лекции о празднике, а после проверили свои знания в викторинах.
Фото: УФСИН РФ по РБ
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