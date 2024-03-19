Общество 19.03.2024 в 09:37
Прокуратура Бурятии наказала «Абсолют» за чадящую котельную
Надзорщики выяснили, что котельная работала при отключенной газоочистной установке
Текст: Андрей Константинов
Прокуратура Бурятии провела проверку по публикации «Номер Один» «Жителей Улан-Удэ возмутил дымящий «Абсолют». Напомним, она вышла в конце ноября прошлого года. Фото нещадно дымящей котельной магазина «Абсолют» на ул. Бабушкина тогда возмутило горожан.
«Магазин «Абсолют» за переездом топится углем. На остановках стоять и проходить мимо невозможно, сажа летит, а люди живут рядом! Почему контролирующие органы не занимаются надзором! Пусть увеличивают высоту трубы, ставят фильтра», - негодовали улан-удэнцы.
Как выяснила прокуратура, в магазине торговой сети «в нарушение законодательства допускались факты работы котельной при отключенной газоочистной установке».
В связи с этим прокурор возбудил в отношении лица, ответственного за эксплуатацию газоочистного оборудования, дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ (неиспользование оборудования для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, которые могут привести к его загрязнению). Ему назначен штраф.
Кроме того, руководителю торговой сети внесено представление об устранении нарушения закона. Оно удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Фото: «Аноним 03»
«Магазин «Абсолют» за переездом топится углем. На остановках стоять и проходить мимо невозможно, сажа летит, а люди живут рядом! Почему контролирующие органы не занимаются надзором! Пусть увеличивают высоту трубы, ставят фильтра», - негодовали улан-удэнцы.
Как выяснила прокуратура, в магазине торговой сети «в нарушение законодательства допускались факты работы котельной при отключенной газоочистной установке».
В связи с этим прокурор возбудил в отношении лица, ответственного за эксплуатацию газоочистного оборудования, дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ (неиспользование оборудования для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, которые могут привести к его загрязнению). Ему назначен штраф.
Кроме того, руководителю торговой сети внесено представление об устранении нарушения закона. Оно удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Фото: «Аноним 03»