Общество 19.03.2024 в 09:48
В Бурятии лошади опять рожают где попало
Люди опасаются за судьбу жеребят
Текст: Андрей Константинов
Неравнодушные закаменцы вновь обращаются к владельцам лошадей, которые вынуждены рожать, где придется.
Администраторы чата в свою очередь просят откликнуться владельца лошадей и забрать животных.
Напомним, ранее в Закаменске лошадь ожеребилась прямо возле здания налоговой инспекции.
Фото: «Закамна-инфо.24/7»
«У нас на улице Дачной ожеребилась кобыла и ещё одна жеребится. Вокруг собаки бегают», - сообщают местные жители в вайбер-чате «Закамна-инфо.24/7».
Администраторы чата в свою очередь просят откликнуться владельца лошадей и забрать животных.
Напомним, ранее в Закаменске лошадь ожеребилась прямо возле здания налоговой инспекции.
Фото: «Закамна-инфо.24/7»
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