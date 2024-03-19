Общество 19.03.2024 в 10:15

21 дорожную машину задействовали для расчистки федеральных трасс в Бурятии

В период снегопада дорожники использовали свыше 212 тонн противогололедных материалов
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Текст: Андрей Константинов
21 дорожную машину задействовали для расчистки федеральных трасс в Бурятии
По территории подведомственной сети Управления федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал» ночью 18 марта начался снегопад, который не прекратился и днем. Как сообщили в ведомстве, дорожные службы заблаговременно были переведены на усиленный режим работы. Уборка и обработка проезжей части велись непрерывно с самого начала снегопада.

На расчистку и обработку от снега автодорог «Байкал» и А-340 Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией задействовали 21 единиц дорожной техники. Это комбинированные дорожные машины, тракторы со снегоуборочным оборудованием, автогрейдеры, погрузчики и другие вспомогательные машины.

Весь автопарк оснащен системой Глонасс и отображается на онлайн карте. Это позволяет отслеживать местонахождение дорожной техники и в режиме реального времени передавать подрядным организациям информацию, на какие участки следует отправить технику для дополнительной обработки.

«На данный момент дорожные службы продолжают работы по ликвидации последствий непогоды и текущему содержанию автодорог. Расчищается проезжая часть, особенно на сложных участках – подъемы, спуски, искусственные сооружения, а также обочины, заездные карманы, остановки и тротуары. В настоящее время проезд по федеральным автомобильным дорогам осуществляется в штатном режиме», - сообщили в «Южном Байкале».

Ведомство просит водителей быть предельно внимательными на дорогах, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и не создавать препятствий для работы дорожной техники. Пешеходам следует помнить, что в темное время суток нужно иметь светоотражающие элементы на верхней одежде и быть внимательными при переходе через проезжую часть автодорог.

Фото: ФКУ Упрдор «Южный Байкал»
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