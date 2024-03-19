В Улан-Удэ разрушается еще один многоквартирный дом

В местных группах в соцсетях жители еще одного многоквартирного дома бьют тревогу. У многоэтажки по улице Лебедева, 9а может лопнуть стена. На фото видно, что конструкция уже разбухла. Как сообщал «Номер один», накануне разрушилась часть стены дома по улице Лебедева, 13а. Это случилось, потому что ранее в зимний период в доме лопнула труба и подвал затопило кипятком.

«На улице Лебедева, 9А такая же проблема, что и на Лебедева, 13. Подвал был затоплен водой, в подъезде и квартирах сырость, стены разбухли. Самое большое вздутие пока возле входной двери. По опыту соседей жильцы понимают, что перспективы так себе, и уже тоже переживают за сохранность жилья, понимая, что в случае чего, аварийным дом не признают»,



- пишут в группе «Весь Улан-Удэ».



Вчера к дому Лебедева,13а выезжали чиновники с проверкой. Они сообщили, что несмотря на отвалившуюся часть стены, признавать дом аварийным все еще оснований нет.





Фото: Весь Улан-Удэ