Для родителей школьников в Бурятии проведут собрание

21 марта родители школьников в Бурятии поучаствуют во всероссийском родительском собрании. Оно пройдет в каждом классе, где реализуется профминимум, это с 6 по 11 классы. Тема собрания - профориентация школьников.

- На собрании эксперты ответят на популярные вопросы о том, как помочь подросткам в профессиональном самоопределении, в том числе благодаря государственной программе в этой сфере, - сообщили в минобрнауки Бурятии.

Собрание будет состоять из тематических блоков, на котором родителям расскажут о Единой модели профориентации и курсе «Россия — мои горизонты». Она была внедрена в российских школах с 1 сентября 2023 г.

Фото: Министерство образования и науки Республики Бурятия