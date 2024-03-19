Расширены категории граждан, которые могут пройти бесплатное профессиональное обучение в рамках нацпроекта

В рамках президентского национального проекта «Демография» правительством Российской Федерации утверждено Положение о реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан.В их числе люди с инвалидностью, граждане, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет и фактически ухаживают за ним. Это может быть любой родственник или опекун. Также господдержкой могут воспользоваться неработающие мамы детей дошкольного возраста, отдельные категории молодежи, участники СВО, безработные или находящиеся под риском увольнения россияне, граждане в возрасте 50 лет и старше.Для того чтобы стать участником программы переобучения, нужно подать заявку на портале «Работа России» и выбрать программу подготовки, доступную в республике. Затем в течение трех дней обратиться в Центр занятости населения.Здесь желающим приобрести новую профессию, предложат пройти профориентационное тестирование, по итогам которого будет выдано подтверждение участия в мероприятии или рекомендация по смене программы обучения с учетом стартовых навыков и карьерных целей.Напомним, что перед началом обучения с гражданином заключается договор для гарантии будущего трудоустройства.Отметим, что в 2023 году в рамках национального проекта «Демография» получили новые профессии более 1100 жителей Бурятии. Наиболее популярными направлениями подготовки стали - медицинская сестра, педагог дошкольного образования, кондитер, бухгалтер, повар, закройщик, сварщик, электромонтер, дизайнер компьютерной графики, SMM-специалист, специалист по работе на маркетплейсах, специалист по закупкам, оператор беспилотных летательных аппаратов и другие.