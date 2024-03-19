Общество 19.03.2024 в 11:57

Расширены категории граждан, которые могут пройти бесплатное профессиональное обучение в рамках нацпроекта

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Текст: Иван Иванов
Расширены категории граждан, которые могут пройти бесплатное профессиональное обучение в рамках нацпроекта
В рамках президентского национального проекта «Демография» правительством Российской Федерации утверждено Положение о реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан.

В их числе люди с инвалидностью, граждане, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет и фактически ухаживают за ним. Это может быть любой родственник или опекун. Также господдержкой могут воспользоваться неработающие мамы детей дошкольного возраста, отдельные категории молодежи, участники СВО, безработные или находящиеся под риском увольнения россияне, граждане в возрасте 50 лет и старше.

«Программа переобучения по нацпроекту «Демография» уже показала высокие результаты — около 80% трудоустроенных по итогам завершения краткосрочных курсов. Расширение категорий граждан поможет увеличить число специалистов в приоритетных отраслях экономики нашей республики», - отметил руководитель Республиканского агентства занятости населения Александр Башкирцев.

Для того чтобы стать участником программы переобучения, нужно подать заявку на портале «Работа России» и выбрать программу подготовки, доступную в республике. Затем в течение трех дней обратиться в Центр занятости населения.

Здесь желающим приобрести новую профессию, предложат пройти профориентационное тестирование, по итогам которого будет выдано подтверждение участия в мероприятии или рекомендация по смене программы обучения с учетом стартовых навыков и карьерных целей.

Напомним, что перед началом обучения с гражданином заключается договор для гарантии будущего трудоустройства.

Отметим, что в 2023 году в рамках национального проекта «Демография» получили новые профессии более 1100 жителей Бурятии. Наиболее популярными направлениями подготовки стали - медицинская сестра, педагог дошкольного образования, кондитер, бухгалтер, повар, закройщик, сварщик, электромонтер, дизайнер компьютерной графики, SMM-специалист, специалист по работе на маркетплейсах, специалист по закупкам, оператор беспилотных летательных аппаратов и другие.
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