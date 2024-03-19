Общество 19.03.2024 в 12:17

Педагогов Бурятии со знанием японского приглашают на стажировку

Главное условие - опыт преподавания японского языка не менее 6 месяцев
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Текст: Служба информации "Номер один"
Педагогов Бурятии со знанием японского приглашают на стажировку

Педагогов Бурятии со знанием японского приглашают на стажировку со 2 по 16 июня в Японию. Стажировка бесплатная, участникам нужно оплатить только проезд и медстраховку. Организатор программы - Японо-Российский центр молодёжных обменов.

- Главное требование к участнику – опыт преподавания японского языка не менее 6 месяцев. Также в числе обязательных требований: 3 уровень или выше владения японским языком экзамена по определению уровня владения японским языком «Нихонго норёку сикэн» (желательно наличие сертификата). Количество мест ограничено, - сообщает на сайте Бурятского госуниверситета.

Кроме того, участник стажировки оплачивает транспортные расходы на территории РФ и аавиаперелёт в Японию (Москва – Пекин – Токио и обратно), а также медстраховку. Японская сторона полностью оплачивает транспортные расходы на территории Японии, проживание, питание в рамках программы.

Во время стажировки педагоги познакомятся с методикой преподавания японского языка, посетят школы, достопримечательности города.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Бурятского госуниверситета.

 

Фото: "Номер один"

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