Педагогов Бурятии со знанием японского приглашают на стажировку со 2 по 16 июня в Японию. Стажировка бесплатная, участникам нужно оплатить только проезд и медстраховку. Организатор программы - Японо-Российский центр молодёжных обменов.

- Главное требование к участнику – опыт преподавания японского языка не менее 6 месяцев. Также в числе обязательных требований: 3 уровень или выше владения японским языком экзамена по определению уровня владения японским языком «Нихонго норёку сикэн» (желательно наличие сертификата). Количество мест ограничено, - сообщает на сайте Бурятского госуниверситета.

Кроме того, участник стажировки оплачивает транспортные расходы на территории РФ и аавиаперелёт в Японию (Москва – Пекин – Токио и обратно), а также медстраховку. Японская сторона полностью оплачивает транспортные расходы на территории Японии, проживание, питание в рамках программы.

Во время стажировки педагоги познакомятся с методикой преподавания японского языка, посетят школы, достопримечательности города.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Бурятского госуниверситета.

Фото: "Номер один"