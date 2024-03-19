Общество 19.03.2024 в 12:47

У православных верующих Бурятии начался Великий пост

Пост продлится с 18 марта по 4 мая
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Текст: Служба информации "Номер один"
У православных верующих Бурятии начался Великий пост

Для верующих вчера начался Великий пост. В 2024 году пост продлится с 18 марта по 4 мая. Он должен подготовить верующих к Пасхе - главному христианскому празднику. Согласно церковным канонам, строгая диета, молитвы о покаянии, прощение обид способствуют приближению человека к Богу.

В этом году православная Пасха выпадает на 5 мая, а католическая — на 31 марта.

- Во всех приходах Улан-Удэнской и Бурятской епархии в эти дни совершаются положенные великопостные богослужения. Вчера, 18 марта, в понедельник первой седмицы Великого поста в Одигитриевском соборе г. Улан-Удэ в совершении уставных богослужений принял участие митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф, - сообщается на сайте Бурятской и Улан-Удэнской епархии.

Также в епархии сообщили о расписании служб в ближайшие дни в православных храмах Улан-Удэ с 19 по 21 марта. Во время них можно будет послушать Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского в исполнении митрополита Улан-Удэнским и Бурятского Иосифа.

Расписание чтения великого покаянного канона преп. Андрея Критского митрополитом Улан-Удэнским и Бурятским Иосифом:

19 марта, вторник, 17-00 – Троицкий храм г. Улан-Удэ. Великое повечерие с чтением 2-ой части.

20 марта, среда, 17-00 – Никольский храм г. Улан-Удэ. Великое повечерие с чтением 3-ой части великого покаянного канона преп. Андрея Критского.

21 марта, четверг, 17-00 – Одигитриевский собор. Великое повечерие с чтением 4-ой части великого покаянного канона преп. Андрея Критского.

 

Фото: Улан-Удэнская и Бурятская епархия

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