Общество 19.03.2024 в 15:38

В Бурятии число занесенных в госреестр свалок выросло до 214

Ранее в списке числилось около 180 свалок
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии число занесенных в госреестр свалок выросло до 214

Перечень несанкционированных свалок в Бурятии, внесенных в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, увеличился и теперь содержит 214 объектов. Об этом сообщили ТАСС в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

«Планируется, что республика примет участие в реализации проекта "Генеральная уборка" с федеральным финансированием. Для этого в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде включено 214 свалок», - пояснили ТАСС в министерстве.

Ранее в списке было около 180 свалок, которые необходимо убрать на территории Бурятии. Как отметила министр природных ресурсов и экологии республики Наталья Тумуреева, по нацпроекту «Экология» в регионе убраны три крупные незаконные свалки общим объемом свыше 400 тыс. кубометров: в городах Закаменске, Кяхте и в поселке Усть-Баргузин. Все вместе они занимали площадь около 20 га.

«В августе этого года будут закончены работы по рекультивации свалки в Северобайкальске, ее площадь - 3,5 га, объем отзолов там - более 180 тыс. кубометров», - сообщила министр.

Работы там ведутся без вывоза отходов: на месте организован котлован, в него укладываются бентонитовые маты, которые препятствуют попаданию вредных веществ в почву. Затем на этот слой пересыпаются отходы, а сверху будет размещен рекультивационный слой, грунт, экоматы, специалисты засеют территорию семенами растений.


Фото: Номер один

Теги
свалка природа министр

Все новости

В Бурятии число занесенных в госреестр свалок выросло до 214
19.03.2024 в 15:38
Фотографы Бурятии могут принять участие в фестивале «Алтаргана»
19.03.2024 в 14:54
В Улан-Удэ грузовик столкнулся с легковушкой. Фоторепортаж
19.03.2024 в 14:47
В Бурятии в поселке поймали косулю
19.03.2024 в 14:40
В Улан-Удэ вышли на линию 26 новых «Газель Сити»
19.03.2024 в 14:35
Рецидивиста, обвиненного в убийстве отца двоих детей, отправили в колонию
19.03.2024 в 14:21
В Улан-Удэ проведут музей-пати
19.03.2024 в 13:58
Улан-удэнцам рассказали, как правильно подать жалобу
19.03.2024 в 13:34
В Бурятии неизвестный отстрелил еще одного кота
19.03.2024 в 13:30
В Бурятии вынесли приговор по делу о сожжении должника
19.03.2024 в 13:25
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 марта

Читайте также
В Бурятии в поселке поймали косулю
Животное легко могло стать добычей собак или попасть под авто
19.03.2024 в 14:40
В Улан-Удэ вышли на линию 26 новых «Газель Сити»
Их распределили по пяти востребованным маршрутам
19.03.2024 в 14:35
Улан-удэнцам рассказали, как правильно подать жалобу
Для этого есть удобный сервис на сайте города Улан-Удэ
19.03.2024 в 13:34
У православных верующих Бурятии начался Великий пост
Пост продлится с 18 марта по 4 мая
19.03.2024 в 12:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru