В Бурятии число занесенных в госреестр свалок выросло до 214

Перечень несанкционированных свалок в Бурятии, внесенных в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, увеличился и теперь содержит 214 объектов. Об этом сообщили ТАСС в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

«Планируется, что республика примет участие в реализации проекта "Генеральная уборка" с федеральным финансированием. Для этого в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде включено 214 свалок», - пояснили ТАСС в министерстве.



Ранее в списке было около 180 свалок, которые необходимо убрать на территории Бурятии. Как отметила министр природных ресурсов и экологии республики Наталья Тумуреева, по нацпроекту «Экология» в регионе убраны три крупные незаконные свалки общим объемом свыше 400 тыс. кубометров: в городах Закаменске, Кяхте и в поселке Усть-Баргузин. Все вместе они занимали площадь около 20 га.

«В августе этого года будут закончены работы по рекультивации свалки в Северобайкальске, ее площадь - 3,5 га, объем отзолов там - более 180 тыс. кубометров», - сообщила министр.

Работы там ведутся без вывоза отходов: на месте организован котлован, в него укладываются бентонитовые маты, которые препятствуют попаданию вредных веществ в почву. Затем на этот слой пересыпаются отходы, а сверху будет размещен рекультивационный слой, грунт, экоматы, специалисты засеют территорию семенами растений.





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