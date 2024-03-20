В Бурятии в апреле подорожает бензин

На прошлой неделе оптовые цены на бензин в России выросли с 46 тыс. 916 рублей до 50 тыс. 117 рублей за тонну. Рост на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже только за одну неделю составил 6,8%. Судя по всему, триггером для подорожания топлива на бирже стали многочисленные пожары на нефтеперерабатывающих заводах (далее - НПЗ) запада страны в связи с непрекращающимися атаками на них украинских беспилотников. Это обстоятельство, а также возможный дефицит топлива позволяет нефтяникам поднимать цены, ссылаясь на дорогостоящие ремонты. К чему готовиться автомобилистам Бурятии весной?Бурятия не имеет собственной нефтепереработки, львиная доля топлива завозится с Ангарской нефтехимической компании. Есть еще и поставки с омских и приморских НПЗ, но из-за транспортного плеча более выгодно завозить из Иркутской области. Между тем Ангарский НПЗ, введенный в эксплуатацию аж в далеком 1955 году, сегодня является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России и играет важную роль в нефтепродуктообеспечении Сибири и Дальнего Востока.Тем не менее, учитывая преклонный возраст НПЗ, он периодически простаивает (обычно в теплое время года), тратя этот период на ремонты. Однако не всегда новое оборудование работает лучше, чем старое. Так, около полутора лет назад на заводе поставили новые колонны по перегонке нефти в бензин, и спустя некоторое время – 15 декабря 2015 года - там же произошел взрыв, в ходе которого погибли люди. Причиной инцидента признано нарушение техники безопасности – один из рабочих бросил непотушенный окурок и раздался взрыв.Именно поэтому сегодня бесперебойная работа Ангарского НПЗ – залог обеспечения топливом республики. Между тем огненная стихия поражает не только соседей. Так, подорожание оптовых цен шло параллельно ежедневным атакам украинских беспилотников по российским предприятиям, прежде всего по нефтеперерабатывающим мощностям.По данным «РБК», на прошлой неделе несколько нефтезаводов в российских регионах подверглись атакам беспилотников. 12 марта атакован дронами объект НПЗ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» под Нижним Новгородом, одно из крупнейших предприятий в России по нефтепереработке бензинового профиля. В тот же день беспилотник ударил по нефтебазе в Орле. Поражены также нефтебазы и НПЗ в Краснодарском крае. Регулярно долетают беспилотники до НПЗ Санкт-Петербурга и крупных городов центра России, география полетов и их интенсивность постоянно расширяются.В результате производство бензина в стране в феврале-марте, по данным Росстата, упало на несколько процентов, это немного, но динамика тревожная. Как полагают эксперты, оборудование на НПЗ чаще всего импортное и в случае пожаров есть сложности с оперативным восстановлением производства в связи с нехваткой и сложностями закупок.Еще один фактор подорожания – ограничение экспорта бензина за рубеж. По данным «Коммерсантъ», в январе-феврале 2024 года российские нефтекомпании снизили его экспорт более чем на четверть, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом поставки бензина на внутренний рынок не выросли. В результате с середины марта цены на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже поднялись до максимальных с октября 2023 года значений. В частности, стоимость АИ-95 выросла до 62 тыс. 773 рублей за тонну, АИ-92 — до 50 тыс. 117 рублей за тонну.К тому же нельзя забывать, что наступает высокий сезон.- Это у нефтяников стало уже традицией поднимать с наступлением весны цены на топливо. Поскольку они хотят максимально заработать вначале на посевной кампании, затем на старте туристического сезона. Когда миллионы туристов начинают активно заправлять машины, потребление возрастает в несколько раз, поэтому они поднимут цены и этой весной, - считает улан-удэнский экономист Анатолий Думнов.Кроме того, с 1 марта в РФ запретили поставлять топливо на экспорт, что ранее позволяло нефтяникам, пользуясь большей маржой и ослаблением рубля, получать сверхприбыли за рубежом. Теперь нефтяники станут зарабатывать исключительно на внутреннем потребителе. Между тем, по данным экспертов, на низовом уровне — на уровне розницы (АЗС) - чистая маржа торговли Аи-95 и Аи-92 сегодня не превышает 1,5 рубля за один литр.Добавим, что розничные цены на бензин не всегда следуют за оптовыми одновременно. Временной лаг между биржевыми ценами и стоимостью литра на АЗС, динамикой цен на АЗС и оптовых цен может составлять не менее чем один-полтора месяца. И если сегодня оптовые цены вырастут, то это отразится на рознице лишь в апреле.Сегодня в Улан-Удэ литр бензина Аи-92 стоит 54,2 рубля, дизельное топливо – 67,6 рубля, АИ-95 - 54,24 рубля.Фото: «Номер один»