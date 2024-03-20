Не лает, не кусает…

В этой истории есть коварство, обман, жертва, наказание и мораль. А еще собака.

Житель Баунтовского района продал собаку своему односельчанину. Казалось бы, ну и что такого? Но все не так просто, как кажется на первый взгляд.

Продавец пса выжидал целый месяц. И, когда бдительность покупателя ослабла, он нанес удар. Точнее, заявился к нему во двор и украл из незапертого автомобиля магнитолу, мобильник и деньги – 4500 рублей. Собака, узнав прежнего хозяина, приняла его как родного. И ни разу даже не тявкнула.

Схема действительно впечатляет. На фоне банальных краж, коими пестрит криминальная сводка, эта история – прямо «11 друзей Оушена», только вместо 11 – один, а вместо Оушена – условный Сидоров.

Возможно, эта схема работала не первый раз. Возможно, собака в сговоре. Возможно, она и есть организатор преступления.

В любом случае вора поймали и дали 250 часов обязательных работ. А собака-соучастник осталась на свободе. И, возможно, будет искать себе нового «напарника».