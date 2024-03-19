В школах Бурятии будут преподавать бывшие участники СВО

Вернувшиеся участники СВО будут проходить переподготовку в Бурятском госуниверситете. Ветеранов будут готовить преподавать по учебным предметам, в т.ч. ОБЖ и НВП (начальная военная подготовка), физическая культура, технология и др. В дальнейшем их планируют трудоустраивать в общеобразовательные организации. Такие приглашения разметили в нескольких сельских группах «Баргузин-инфо 24/7», «Мухоршибирь-инфо 24/7» и т.д.

Напомним, как сообщал ранее глава региона Алексей Цыденов, в школах появятся дополнительные ставки специально для травмированных военных, которым сложно найти другую работу.

«Специально для наших бойцов, кто получил травмы, с которыми сложно найти другую работу, мы вводим дополнительные ставки в школах учителей НВП. Ввели курсы в нашем педколледже по соответствующей профессиональной переподготовке. Предусмотрели стипендию в размере 42 тысяч рублей таким ребятам на период переподготовки. Принимаем другие меры для того, чтобы все наши ребята могли вернуться к нормальной мирной жизни. Помимо этого, будет продолжена и медицинская реабилитация наших бойцов, отметили, как ещё нужно помочь в рамках новой программы»,



- подчеркнул он.



В сельских группах сказано, что подать заявку на прохождение переподготовки бывшие участники военного конфликта могут до 25 марта в местные управления образования района.





Фото: Номер один