Общество 19.03.2024 в 17:44

В школах Бурятии будут преподавать бывшие участники СВО

Они будут обучать детей по предметам ОБЖ и НВП
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Текст: Евгения Гармаева
В школах Бурятии будут преподавать бывшие участники СВО

Вернувшиеся участники СВО будут проходить переподготовку в Бурятском госуниверситете. Ветеранов будут готовить преподавать по учебным предметам, в т.ч. ОБЖ и НВП (начальная военная подготовка), физическая культура, технология и др. В дальнейшем их планируют трудоустраивать в общеобразовательные организации. Такие приглашения разметили в нескольких сельских группах «Баргузин-инфо 24/7», «Мухоршибирь-инфо 24/7» и т.д.

Напомним, как сообщал ранее глава региона Алексей Цыденов, в школах появятся дополнительные ставки специально для травмированных военных, которым сложно найти другую работу. 

«Специально для наших бойцов, кто получил травмы, с которыми сложно найти другую работу, мы вводим дополнительные ставки в школах учителей НВП. Ввели курсы в нашем педколледже по соответствующей профессиональной переподготовке. Предусмотрели стипендию в размере 42 тысяч рублей таким ребятам на период переподготовки. Принимаем другие меры для того, чтобы все наши ребята могли вернуться к нормальной мирной жизни. Помимо этого, будет продолжена и медицинская реабилитация наших бойцов, отметили, как ещё нужно помочь в рамках новой программы»,

- подчеркнул он.

В сельских группах сказано, что подать заявку на прохождение переподготовки бывшие участники военного конфликта могут до 25 марта в местные управления образования района.



Фото: Номер один

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