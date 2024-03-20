В районе Бурятии инвалиду не выдавали бесплатные лекарства

Прокуратура Иволгинского района по обращению местного жителя проверила соблюдение законодательства о льготном лекарственном обеспечении инвалидов в деятельности Иволгинской центральной районной больницы.

Местный житель - инвалид III группы, страдает сахарным диабетом. Лечащий врач назначил ему ряд лекарственных препаратов, однако в нарушение закона препараты ему бесплатно не выдавались.

В связи с этим прокурор района внес представление главному врачу больницы, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, лекарственные средства выданы, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.





Фото: Номер один