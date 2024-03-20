Школьников Улан-Удэ поощрили медалями «Будущее российской науки»
В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса Достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России». Ребята со всех регионов страны с лучшими работами были награждены медалями, в их числе школьники из Бурятии Мария Смолина - ученица гимназии №33 , Матханова Ольга и Рубцова Софья - ученицы Российской гимназии №59 города Улан-Удэ.
Так же призерами стали еще 4 школьника Бурятии:
-Егор Манзанов, призёр 1 степени, секция химия, гимназия 59
-Ирина Хальбаева, призёр 1 степени, секция краеведение,гимназия 59
-Дара Шагаева, Алина Дашиева - призеры 1 степени, секция литература, гимназия 59
-Анна Тулаева- призёр 3 степени, секция биология, гимназия 59
- Я очень рада награде, для меня- это огромная честь и мотивация развиваться дальше, - поделилась радостью от победы Мария Смолина.
Также была награждена педагог Карпова Людмила Георгиевна золотым знаком отличия за подготовку победителей и призёров.
Всего в конкурсе приняло участие 1351 школьник из 51 региона Российской Федерации и более 400 образовательных организаций
Фото: Комитет по образованию администрации города Улан-Удэ