Общество 20.03.2024 в 11:24

В Бурятии на заброшенном заводе обнаружили снаряды

Накануне в Гусиноозерске работали саперы
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии на заброшенном заводе обнаружили снаряды

Вчера, 19 марта, в Гусиноозерске работала группа саперов. На заброшенном радиозаводе обнаружили снаряды. Как сообщают в «Селенга-инфо 24/7», найдено 15 снарядов. К счастью, они оказались без взрывчатого вещества.

Находку перевезли в военную часть в город Кяхта.


Фото: pixabay.com

Теги
снаряд военные

Все новости

Сегодня День Весеннего равноденствия
20.03.2024 в 11:31
В Бурятии на заброшенном заводе обнаружили снаряды
20.03.2024 в 11:24
Мотоциклисты Бурятии открыли сезон ДТП
20.03.2024 в 11:11
В Бурятии на курорте Аршан горел дом
20.03.2024 в 11:06
В Улан-Удэ продолжаются ремонтные работы на месте провала
20.03.2024 в 10:47
Школьников Улан-Удэ поощрили медалями «Будущее российской науки»
20.03.2024 в 10:38
В Бурятии разоблачили юного сельского хакера
20.03.2024 в 10:34
В Бурятии предупредили о сходе снежных лавин
20.03.2024 в 10:24
Жительница Улан-Удэ взыскала ущерб за пострадавший в массовом ДТП автомобиль
20.03.2024 в 10:12
В Улан-Удэ студентки посоревновались в мини-футболе
20.03.2024 в 10:12
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 марта

Читайте также
Сегодня День Весеннего равноденствия
Нужно избавляться от старого и строить планы на будущее
20.03.2024 в 11:31
Школьников Улан-Удэ поощрили медалями «Будущее российской науки»
Они их получили за участие в конкурсе талантливой молодежи
20.03.2024 в 10:38
Жительница Улан-Удэ взыскала ущерб за пострадавший в массовом ДТП автомобиль
У виновника аварии не было полиса ОСАГО
20.03.2024 в 10:12
В районе Бурятии инвалиду не выдавали бесплатные лекарства
В дело вмешалась прокуратура
20.03.2024 в 09:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru