В Бурятии на заброшенном заводе обнаружили снаряды

Вчера, 19 марта, в Гусиноозерске работала группа саперов. На заброшенном радиозаводе обнаружили снаряды. Как сообщают в «Селенга-инфо 24/7», найдено 15 снарядов. К счастью, они оказались без взрывчатого вещества.

Находку перевезли в военную часть в город Кяхта.





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