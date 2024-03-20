Сегодня День Весеннего равноденствия

Сегодня, 20 марта, жители всей планеты отмечают День весеннего равноденствия. Его нужно провести правильно, чтобы весь следующий год прошел успешно. В культурах многих народов этот день считается сакральным, он символизирует пробуждение жизни и обновление.

С научной точки зрения, равноденствием называют период, когда Солнце располагается над экватором Земли. Различают весеннее и осеннее равноденствия, которые считаются астрономическим началом соответствующих времен года.

- В 2024 году день весеннего равноденствия наступит в 6:06 утра по московскому времени 20 марта. Именно в эти земные сутки Солнце пересечет экватор и перейдет из южного полушария в северное, а день сравняется с ночью по продолжительности. В Северном полушарии Земли наступит астрономическая весна, а в Южном - осень. Это день весеннего равноденствия, - говорят астрономы.





Во многих культурах, День Весеннего Равноденствия – это начало Нового Года. Это одна из важнейших дней года, день гармонии и трансформации. Считается, что в этот день все в мире находится в абсолютной гармонии.

Например, на Руси во времена язычества, в день весеннего равноденствия отмечали новолетие (по-нашему — Новый год). Когда день становился равен ночи, люди праздновали победу света над тьмой, приветствуя приход весны и связанное с ней долгожданное пробуждение природы. В это время, согласно преданиям, славянский бог Солнца из ребенка (дитя Хорс) превращался в сильного юношу Ярилу и нес свет и тепло на Землю. В этот день устраивали шумный праздник: люди пели, танцевали и прыгали через костер.

Весеннее равноденствие издавна отмечают и в других странах. Например, в Индии в этот день проводится фестиваль красок Холи, в Таджикистане, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Иране отмечают Навруз, который также означает начало весны и нового года. В Мексике День весеннего равноденствия празднуют в Чичен-Ице — бывшей столице цивилизации майя.

Лучше всего встречать День весеннего равноденствия на природе в кругу близких людей. В этот день очень важен позитивный настрой. Нужно избавляться от старого, составлять планы на будущее, начинать что-то новое.





Фото: "Номер один"