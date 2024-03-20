Общество 20.03.2024 в 11:50

В Улан-Удэ поменяется расписание маршрута № 1 в будние дни

В выходные дни маршрут останется прежним
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ поменяется расписание маршрута № 1 в будние дни

В Улан-Удэ поменяется расписание маршрута № 1 в будние дни

- В целях улучшения транспортного обслуживания пассажиров, на маршруте №1 с 21 марта будет действовать новое расписание в будние дни. По обращению местных жителей сотых микрорайонов на маршруте сокращены интервалы в вечернее время, -сообщили в администрации города.

В выходные дни расписание на маршруте №1 остается прежним.

Посмотреть актуальный график можно на сайте предприятия.


Фото: "Номер один"

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