В Закамне работают мобильные группы для пожилых

В районы Бурятии регулярно выезжают мобильные группы. В рамках федерального проекта «Старшее поколение» они помогают пенсионерам и инвалидам из отдаленных сел добраться до больницы и поликлиники в райцентре.

- С начала года произведено 12 выездов мобильной бригады в Закаменском районе, доставлены 108 граждан старше 65+ и инвалидов в районную поликлинику, - сообщили в минсоцзащиты РБ.

Жительница села Нурта Закаменского района Валентина Балгановна Дулмаева очень довольна такой возможностью.

- Наше село хоть и недалеко находится от г. Закаменск – всего 16 км, автобуса, чтобы добраться до районного центра и больницы у нас, к сожалению, нет. Понятное дело, что людям в возрасте, с инвалидностью не с руки добираться до врачей самостоятельно. А здесь такая прекрасная возможность! Хочу выразить огромную благодарность отделу социальной защиты населения за предоставленный автобус. Раньше нам часто приходилось просить таксистов, чтобы приехать в больницу, а здесь спокойно без очереди, по предварительной записи прошли медицинский осмотр, - делится впечатлениями пенсионерка.

С начала 2024 года услугами мобильных бригад при прохождении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации воспользовались 1418 граждан старше 65 лет, в том числе 156 инвалидов, проживающих в отдаленных населенных пунктах республики.

Кроме того, к 119 гражданам доставлены медицинские работники, 39 гражданам доставлены лекарственные средства на дом.

По всем вопросам приезда мобильной бригады на дом нужно обращаться в отдел соцзащиты по месту жительства.

Фото: "Номер один"