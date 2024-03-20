Общество 20.03.2024 в 13:12

Жители Бурятии узнают про алименты

26 марта на их вопросы ответит первый зампрокурора республики
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Бурятии узнают про алименты

Жители Бурятии смогут узнать про алименты на несовершеннолетних детей. На их вопросы ответит первый заместитель прокурора РБ в рамках работы мобильной приемной.

- Первый заместитель прокурора республики Алексей Валентинович Шевченко в рамках работы мобильной приемной проведет личный прием граждан по вопросам выплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей, - сообщает прокуратура.

Прием состоится 26 марта 2024 года с 16.00 до 18.00 в отделении судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по г.Улан-Удэ УФССП России по республике по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д.13«е».

Чтобы попасть на прием, нужно записаться по телефонам: 8(3012) 21-44-98, 8(3012) 21-07-50.


Фото: Номер один

  

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