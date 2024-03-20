Общество 20.03.2024 в 13:18

Творческие семьи из Бурятии могут посостязаться за миллион рублей

В Год семьи в России проводят большой музыкальный конкурс
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Текст: Евгения Гармаева
Творческие семьи из Бурятии могут посостязаться за миллион рублей

В России в Год семьи проведут конкурс патриотической песни «Вместе. Музыкальная семья года по версии «Родников». В конкурсе могут принять участие все творческие семьи из регионов страны, в том числе и Бурятии, где есть музыканты, певцы, творческие династии. Самая музыкальная семья года получит главный приз - миллион рублей. 

Как сообщают в минсоцзащиты Бурятии, откроет конкурс «Вместе. Музыкальная семья года по версии «Родников» мини-фильм о семье художественного руководителя и идеолога проекта «Родники», народного артиста России Олега Газманова.

В качестве заявок конкурсантам необходимо прислать мини-фильмы с историей своей музыкальной семьи. В них обязательно должны звучать созданные или исполненные музыкальные произведения или их фрагменты. Стиль, жанр и формат фильма – свободные. Это могут быть художественный или документальный фильм, хроника, киноэссе и фильм-дневник, фильм-интервью, анимационный фильм, снятый профессионально или на телефон. Хронометраж фильма – до 7 минут,

- говорят организаторы конкурса.

Прием фильмов-заявок пройдет до 31 мая. До 15 июня 2024 года жюри выберет 7 лучших фильмов. Финал конкурса пройдет в Москве.



Фото: pixabay.com

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