Творческие семьи из Бурятии могут посостязаться за миллион рублей

В России в Год семьи проведут конкурс патриотической песни «Вместе. Музыкальная семья года по версии «Родников». В конкурсе могут принять участие все творческие семьи из регионов страны, в том числе и Бурятии, где есть музыканты, певцы, творческие династии. Самая музыкальная семья года получит главный приз - миллион рублей.

Как сообщают в минсоцзащиты Бурятии, откроет конкурс «Вместе. Музыкальная семья года по версии «Родников» мини-фильм о семье художественного руководителя и идеолога проекта «Родники», народного артиста России Олега Газманова.

В качестве заявок конкурсантам необходимо прислать мини-фильмы с историей своей музыкальной семьи. В них обязательно должны звучать созданные или исполненные музыкальные произведения или их фрагменты. Стиль, жанр и формат фильма – свободные. Это могут быть художественный или документальный фильм, хроника, киноэссе и фильм-дневник, фильм-интервью, анимационный фильм, снятый профессионально или на телефон. Хронометраж фильма – до 7 минут,



- говорят организаторы конкурса.



Прием фильмов-заявок пройдет до 31 мая. До 15 июня 2024 года жюри выберет 7 лучших фильмов. Финал конкурса пройдет в Москве.





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