Издержки сладкой жизни

От диабета в мире страдают миллионы людей. Профилактика диабета является лучшим способом сохранения как собственного здоровья, так и своих близких. О том, как избежать болезни, «Номер один» рассказала врач­терапевт Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Республики Бурятия Екатерина Кондакова.





— Сахарный диабет — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина. В результате развивается гипергликемия — стойкое увеличение содержания глюкозы в крови. Заболевание характеризуется хроничес­ким течением, а также нарушением всех видов обмена. Если болезнь не взять под контроль, она может привести к инвалидности, хронической почечной недостаточности, инфаркту, инсульту, импотенции, потере зрения, ампутации конечностей и, в конце концов, к летальному исходу.— Обязательно нужно контролировать уровень сахара крови — не реже, чем один раз в год здоровому человеку, раз в полгода людям, имеющим факторы риска развития СД.— Классические симптомы сахарного диабета: сухость во рту, жажда, учащенное мочеиспускание, похудение при хорошем аппетите. Чаще так начинается диабет первого типа, когда резко погибли клетки, выпускающие инсулин. Но проблема в том, что в мире катастрофически растет сахарный диабет второго типа, который появляется на фоне лишнего веса, и симптомов может никаких не быть. Факторы, способствующие развитию сахарного диабета: возраст старше 45 лет; избыточная масса тела и ожирение; наследственность; привычно низкая физическая активность; повышенное артериальное давление, повышенный уровень холестерина, наличие сердечно­сосудистых заболеваний.— В первую очередь ежегодно проверять уровень сахара крови. Это можно сделать в рамках диспансеризации, профилактического осмотра, можно пройти бесплатное комплексное обследование в Центрах здоровья, прием ведется по предварительной записи по тел. 377–300. В норме из вены уровень сахара крови натощак — до 6,1 ммоль/л. Если сахар выше, то необходимо дообследование и консультация эндокринолога.— Для профилактики сахарного диабета рекомендуется употреблять как можно меньше легких углеводов и продуктов с высоким гликемическим индексом, особенно людям из группы риска. К таким продуктам относятся мучные, кондитерские изделия, рис, сладкие фрукты (виноград, бананы, изюм). Также следует исключить алкоголь, фастфуд, газированные напитки, полуфабрикаты, соленья и маринады. Это позволит разгрузить поджелудочную железу, нормализует выработку инсулина и, соответственно, сахар крови. Физическая активность также хорошее мероприятие для профилактики сахарного диабета. В качестве физических нагрузок подойдет ходьба, прогулки не менее часа в день, плавание, ЛФК, занятия в тренажерном зале, активные игры, танцы и т. д. Учитесь правильно развивать в себе стрессоустойчивость, вести себя спокойно и уравновешенно вне зависимости от ситуации. Развить навыки стрессоустойчивости помогут тренинги, медитации и работа с психологом. Регулярно следите за сахаром в крови, ведите здоровый образ жизни, ежегодно проходите диспансеризацию, профилактические осмотры и комплексные обследования в Центрах здоровья! Берегите себя и будьте здоровы!Фото: pixabay.com